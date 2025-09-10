1 órája
Nyári szünetben a mama szabályai érvényesek
A szerető, gondoskodó, kényeztető nagyszülő képe nem csak délibáb. A nyári szünet pedig a nagyszülőkről is szól, amelynek több a pozitív hatása, mint gondolnánk.
A nyári szünet hossza embert próbáló logisztika volt sok család számára: kivel legyen a gyerek a szünetben. Sokan töltötték a szünidő egy részét a táborokban, otthon és a nagyszülőknél.
Nagyszülők szabályai érvényesek a nyári szünet idején?
A nagymamánál, nagypapánál töltött szünetek emléke sokunkban egy életre megmaradt. A nagyszülőknél minden egy kicsit varázslatosabb, mesebelibb. Bár a mai nagyszülők jó része aktív dolgozó, akik tehetik, erejükön felül igyekeznek kivenni a részüket a szünetek gyerekfelügyeletéből.
A táti Erzsi és férje hat gyerkőc nagyszülője, emellett van egy tizenegy éves keresztlányuk is. Az asszony igazi tyúkanyó, akinél mindig van hely és finom húsleves a gyerekeknek. Mint mondta: bár még aktívak és két műszakban dolgoznak, ám szabadnapjaikon igyekeznek minél több időt tölteni az unokákkal, akik hetente többször is náluk voltak a szünetben.
– Imádom, amikor itt vannak a gyerekek. Jól elvannak, és bevallom: szeretem kényeztetni őket. A gyerekeinktől kaptunk is egy „figyelmeztető táblát”: a mama és a papa házában anya és apa szabályai megszűnnek. Persze ez csak poén, hiszen azért megbeszéljük a szülőkkel a sarkalatos szabályokat - mesélte az asszony, akinél a trambulin, a csúszda és a hinta is készenlétben áll a kertben egész évben. Mint hozzátette: várja a nyugdíjas éveket, amikor még többet lehet az unokáival, a családjával.
Ritka, de tartalmas találkozás az unokával
Az esztergomi Róza unokái messze laknak, de a nyáron azért jutott egy hét a mamánál. Év közben ő maga két állásban dolgozik, így a találkozások emiatt is ritkák.
– A lányom lánya jött hozzám egy hétre. Cserfes, tűzről pattant kislány, így a nagymamai kényeztetés mellett azért elő kellett vennem a "szülői szigort" is - vallotta be az asszony. – De mondhatom, csuda jó hetünk volt: zongoráztunk, kirándultunk, strandoltunk, jókat ettünk a kertben - mi kell még ennél több?
Tervezett nyaralás a mamánál
Judit igazi vidéki nagymama. Bár szintén messze él az unokáitól, de a két nagyobbat minden szünetben fogadja.
– Már az év elején lefixáltuk a fiamékkal a nyári szünet menetrendjét. Ez katonásan hangzik, viszont a szabadságom is így tervezhető volt. A két nagy egyszerre érkezik minden alkalommal. Néha összevesztek, ilyenkor rendet kellett tenni köztük. Sütöttünk, főztünk, kertészkedtünk - szóval bevontam őket a napi teendőkbe is. Emellett kényeztettem is őket. Imádják a palacsintát, moziba mentünk, strandoltunk - sorolta.
Az unoka a boldogság forrása vagy stresszfaktor?
A Kopp Mária Intézet néhány évvel ezelőtti kutatásából kiderült: az idősek boldogságérzete nagyban függ a családi összetartozástól, a szoros családi kapcsolatoktól. Mint rámutattak: a nagyszülők többsége, több mint 80 százaléka együtt tölti a nagyobb ünnepeket a gyermekeivel és az unokáival.
A magyar családokban több mint 60 százalék legalább hetente találkoznak az idősebb és a fiatalabb generációk tagjai. A gyermekek nevelésében a nagyszülők csaknem kétharmada aktívan részt is vesz – ismertették. A reprezentatív felmérés arra is rámutatott, hogy minél több az unoka, annál nagyobb a boldogságérzet, írta a bama.hu.
Az idei tanév legközelebbi szünete pedig október végén lesz: az őszi szünet 14 napja alatt is sokan választják a nagyszülők segítségét.