Nyári szünetben a mama szabályai érvényesek

A nyári szünet hossza embert próbáló logisztika volt sok család számára: kivel legyen a gyerek a szünetben. Sokan töltötték a szünidő egy részét a táborokban, otthon és a nagyszülőknél.

A nyári szünet a nagyszülőkről is szól, amelynek több a pozitív hatása, mint gondolnánk.

Forrás: Gyerekszoba.hu/illusztráció

Nagyszülők szabályai érvényesek a nyári szünet idején?

A nagymamánál, nagypapánál töltött szünetek emléke sokunkban egy életre megmaradt. A nagyszülőknél minden egy kicsit varázslatosabb, mesebelibb. Bár a mai nagyszülők jó része aktív dolgozó, akik tehetik, erejükön felül igyekeznek kivenni a részüket a szünetek gyerekfelügyeletéből.

A táti Erzsi és férje hat gyerkőc nagyszülője, emellett van egy tizenegy éves keresztlányuk is. Az asszony igazi tyúkanyó, akinél mindig van hely és finom húsleves a gyerekeknek. Mint mondta: bár még aktívak és két műszakban dolgoznak, ám szabadnapjaikon igyekeznek minél több időt tölteni az unokákkal, akik hetente többször is náluk voltak a szünetben.

– Imádom, amikor itt vannak a gyerekek. Jól elvannak, és bevallom: szeretem kényeztetni őket. A gyerekeinktől kaptunk is egy „figyelmeztető táblát”: a mama és a papa házában anya és apa szabályai megszűnnek. Persze ez csak poén, hiszen azért megbeszéljük a szülőkkel a sarkalatos szabályokat - mesélte az asszony, akinél a trambulin, a csúszda és a hinta is készenlétben áll a kertben egész évben. Mint hozzátette: várja a nyugdíjas éveket, amikor még többet lehet az unokáival, a családjával.

Ritka, de tartalmas találkozás az unokával

Az esztergomi Róza unokái messze laknak, de a nyáron azért jutott egy hét a mamánál. Év közben ő maga két állásban dolgozik, így a találkozások emiatt is ritkák.

– A lányom lánya jött hozzám egy hétre. Cserfes, tűzről pattant kislány, így a nagymamai kényeztetés mellett azért elő kellett vennem a "szülői szigort" is - vallotta be az asszony. – De mondhatom, csuda jó hetünk volt: zongoráztunk, kirándultunk, strandoltunk, jókat ettünk a kertben - mi kell még ennél több?

Tervezett nyaralás a mamánál

Judit igazi vidéki nagymama. Bár szintén messze él az unokáitól, de a két nagyobbat minden szünetben fogadja.