szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pokémon

59 perce

Hatalmas botrányt okoztak a legújabb Nintendo hírek!

Címkék#videojáték#Palworld#Pokémon#indie#szabadalom#per#botrány#Nintendo#jog

A Nintendo legújabb szabadalma felborította a játékvilágot. A döntés a karakterek idézésére, harcba küldésére és meglovaglására vonatkozó mechanikákat védi, sok fejlesztőt és játékost felháborítva. Előreláthatólag a következő Nintendo hírek a jogi viták és pereskedésekről fognak szólni.

Veszprémi Dániel

A legfrissebb Nintendo hírek szerint, a japán multinacionális cég legújabb szabadalmi bejegyzése, karakterek idézésére és harcba küldésére vonatkozik, hatalmas hullámokat vert a videojáték-iparban. A szabadalom, amit 2025 szeptemberében jegyeztek be az Egyesült Államokban, olyan mechanikát véd, amiket számos játékban alkalmaznak, nem csak a Pokémon-ban. Ez a lépés komoly aggodalmakat váltott ki a játékfejlesztők és a közösség körében, akik attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, és ezzel veszélyezteti az iparági innovációt.

Tokyo,,Japan,-,January,20th,2025,-,Venusaur,Greets,Viewers, venusaur, pokémon, pokemon, nintendo, jog, nintendo, botrámy, pokemon, pokémon, jog, szabadalom, játék, videójáték, játékfejlesztés, japán, nintendo hírek
A legfrissebb Nintendo hírek más fényben tüntetik fel a közkedvelt Pokémon márkát.
Fotó: Eckhard Suchowitzky Mejia / Forrás:  Shutterstock

A szabadalom jelentése

Az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatal (USPTO) 2025 szeptemberében hagyta jóvá a Nintendo kérését. A szabadalom (US Patent No. 12,403,397) egy olyan mechanikát véd, amiben a játékos egy karaktert idéz meg, és azt harcba küldi egy ellenséggel. A mechanika lépései a következőképpen vannak leírva:

  1. A játékos egy karaktert irányít egy virtuális térben.
  2. Egy bemeneti parancs hatására megjelenik egy "al-karakter" (sub character).
  3. Ha az al-karakter egy ellenséggel találkozik, harc kezdődik.
  4. Ha nincs ellenség a közelben, az al-karakter automatikusan mozog.
  5. A játékos irányíthatja az al-karakter mozgását, és ha ellenséget talál, harcot kezdeményezhet.
nintendo, botrámy, pokemon, pokémon, jog, szabadalom, játék, videójáték, játékfejlesztés, japán, nintendo hírek
Nintendo hírek: a játékmechanika leírásának egyik ábrája.
Forrás: ppubs.uspto.gov

Ez a mechanika leírja a Pokémon játékokban alkalmazott "Poké Ball" mechanizmust, ahol a játékosok egy eszközt dobnak, hogy megidézzenek egy lényt, és azt harcba küldjék. Ezen kívűl, egy másik szabadalmat is megkapott a Nintendo (US Patent No. 12,409,387), ami a megidézett lényeken való lovaglás mechanikáját védi.

Miért váltott ki ekkora felháborodást?

A szabadalom bejegyzése számos kérdést vetett fel a játékiparban:

Innováció gátlása: 

  • Sokan attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, ami megakadályozhatja az új ötletek és mechanikák fejlődését.

Jogosultság kérdése:

  • Felmerült a kérdés, hogy valóban jogos-e egy ilyen általános mechanika levédése. Ilyen játékmechanikák már a Pokémon játékok megjelenése előtt is léteztek.

Jogi következmények:

  • A fejlesztők attól tartanak, hogy a Nintendo peres úton próbálhatja megvédeni a szabadalmát, ami jogi és pénzügyi terhet róhat rájuk.
nintendo, botrámy, pokemon, pokémon, jog, szabadalom, játék, videójáték, játékfejlesztés, japán, nintendo hírek
Nintendo hírek: a játékmechanika leírásának egyik ábrája.
Forrás: ppubs.uspto.gov

Pokémon vs Palworld

A Palworld egy olyan videojáték, ami hasonló mechanikákat alkalmaz, mint a Pokémon sorozat. A Nintendo és a Pokémon Company már peres eljárást indítottak a fejlesztő, a Pocketpair ellen, arra hivatkozva, hogy a Palworld megsérti a szabadalmaikat, különösen a lények idézésére és harcba küldésére vonatkozó mechanikákat. A játékot sokan "Pokémon klón"-ként emlegetik.

Miért fontos ez a fejlesztőknek?

A fórumok visszajelzései alapján kijelenthető: a valódi probléma ezzel az egésszel az, hogy ezeket a játékmechanikákat rengeteg olyan videójáték használja, aminek semmi köze a Pokémonhoz. A szabadalom bejegyzése és az azt követő jogi lépések komoly hatással lehetnek a független fejlesztőkre:

Jogdíjak: 

  • Ha a Nintendo úgy dönt, hogy érvényesíti a szabadalmát, a fejlesztőknek jogdíjat kell fizetniük a hasonló mechanikák használatáért.

Pereskedés:

  • A szabadalom megsértése peres eljáráshoz vezethet, ami idő- és pénzbefektetést igényel. Ez egy indie játékfejlesztőt tönkre tehet.

Kreativitás korlátozása:

  • A szabadalom hatására a fejlesztők kénytelenek elkerülni bizonyos mechanikák alkalmazását, ami korlátozhatja a játékok sokszínűségét és innovációját.

A Nintendo egyre agresszívabb

A játékiparban egyre több fejlesztő, és kiadó kénytelen csendben kivárni a Nintendo következő lépését. A gamer közösség arról spekulál, mennyi játékmechanikát akarnak még kisajátítani. Az indie játékfejlesztők egyre nehezebb harcszíntéren találják magukat, ahol, ha a megalkotott játék, kicsit sem hasonlíthat azokra, amik egykor inspirációként szolgáltak.

JustSaySteven angol nyelvű, rövid formátumú Youtube videója összefoglalja a videójáték ipar frusztrációját:

A következő Nintendo hírek perekről szólnak majd

A játékipar közössége figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. A fejlesztők és jogászok együtt dolgoznak azon, hogy megértsék a szabadalom pontos határait és azt, hogy hogyan befolyásolhatja a jövőbeli játékfejlesztést. A közösségi fórumokon és szakmai blogokon folyamatosan zajlik a vita a szabadalom jogosságáról és annak következményeiről.

A Nintendo döntése tehát nemcsak a Palworld jövőjét befolyásolja, hanem az egész játékipar fejlődését is. A fejlesztők és a közösség együtt dolgoznak azon, hogy biztosítsák a kreativitás és az innováció szabadságát a videojátékok világában. A témában, angol nyelven olvashatsz a Windosw Central oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu