Hatalmas botrányt okoztak a legújabb Nintendo hírek!
A Nintendo legújabb szabadalma felborította a játékvilágot. A döntés a karakterek idézésére, harcba küldésére és meglovaglására vonatkozó mechanikákat védi, sok fejlesztőt és játékost felháborítva. Előreláthatólag a következő Nintendo hírek a jogi viták és pereskedésekről fognak szólni.
A legfrissebb Nintendo hírek szerint, a japán multinacionális cég legújabb szabadalmi bejegyzése, karakterek idézésére és harcba küldésére vonatkozik, hatalmas hullámokat vert a videojáték-iparban. A szabadalom, amit 2025 szeptemberében jegyeztek be az Egyesült Államokban, olyan mechanikát véd, amiket számos játékban alkalmaznak, nem csak a Pokémon-ban. Ez a lépés komoly aggodalmakat váltott ki a játékfejlesztők és a közösség körében, akik attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, és ezzel veszélyezteti az iparági innovációt.
A szabadalom jelentése
Az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatal (USPTO) 2025 szeptemberében hagyta jóvá a Nintendo kérését. A szabadalom (US Patent No. 12,403,397) egy olyan mechanikát véd, amiben a játékos egy karaktert idéz meg, és azt harcba küldi egy ellenséggel. A mechanika lépései a következőképpen vannak leírva:
- A játékos egy karaktert irányít egy virtuális térben.
- Egy bemeneti parancs hatására megjelenik egy "al-karakter" (sub character).
- Ha az al-karakter egy ellenséggel találkozik, harc kezdődik.
- Ha nincs ellenség a közelben, az al-karakter automatikusan mozog.
- A játékos irányíthatja az al-karakter mozgását, és ha ellenséget talál, harcot kezdeményezhet.
Ez a mechanika leírja a Pokémon játékokban alkalmazott "Poké Ball" mechanizmust, ahol a játékosok egy eszközt dobnak, hogy megidézzenek egy lényt, és azt harcba küldjék. Ezen kívűl, egy másik szabadalmat is megkapott a Nintendo (US Patent No. 12,409,387), ami a megidézett lényeken való lovaglás mechanikáját védi.
Miért váltott ki ekkora felháborodást?
A szabadalom bejegyzése számos kérdést vetett fel a játékiparban:
Innováció gátlása:
- Sokan attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, ami megakadályozhatja az új ötletek és mechanikák fejlődését.
Jogosultság kérdése:
- Felmerült a kérdés, hogy valóban jogos-e egy ilyen általános mechanika levédése. Ilyen játékmechanikák már a Pokémon játékok megjelenése előtt is léteztek.
Jogi következmények:
- A fejlesztők attól tartanak, hogy a Nintendo peres úton próbálhatja megvédeni a szabadalmát, ami jogi és pénzügyi terhet róhat rájuk.
Pokémon vs Palworld
A Palworld egy olyan videojáték, ami hasonló mechanikákat alkalmaz, mint a Pokémon sorozat. A Nintendo és a Pokémon Company már peres eljárást indítottak a fejlesztő, a Pocketpair ellen, arra hivatkozva, hogy a Palworld megsérti a szabadalmaikat, különösen a lények idézésére és harcba küldésére vonatkozó mechanikákat. A játékot sokan "Pokémon klón"-ként emlegetik.
Miért fontos ez a fejlesztőknek?
A fórumok visszajelzései alapján kijelenthető: a valódi probléma ezzel az egésszel az, hogy ezeket a játékmechanikákat rengeteg olyan videójáték használja, aminek semmi köze a Pokémonhoz. A szabadalom bejegyzése és az azt követő jogi lépések komoly hatással lehetnek a független fejlesztőkre:
Jogdíjak:
- Ha a Nintendo úgy dönt, hogy érvényesíti a szabadalmát, a fejlesztőknek jogdíjat kell fizetniük a hasonló mechanikák használatáért.
Pereskedés:
- A szabadalom megsértése peres eljáráshoz vezethet, ami idő- és pénzbefektetést igényel. Ez egy indie játékfejlesztőt tönkre tehet.
Kreativitás korlátozása:
- A szabadalom hatására a fejlesztők kénytelenek elkerülni bizonyos mechanikák alkalmazását, ami korlátozhatja a játékok sokszínűségét és innovációját.
A Nintendo egyre agresszívabb
A játékiparban egyre több fejlesztő, és kiadó kénytelen csendben kivárni a Nintendo következő lépését. A gamer közösség arról spekulál, mennyi játékmechanikát akarnak még kisajátítani. Az indie játékfejlesztők egyre nehezebb harcszíntéren találják magukat, ahol, ha a megalkotott játék, kicsit sem hasonlíthat azokra, amik egykor inspirációként szolgáltak.
JustSaySteven angol nyelvű, rövid formátumú Youtube videója összefoglalja a videójáték ipar frusztrációját:
A következő Nintendo hírek perekről szólnak majd
A játékipar közössége figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. A fejlesztők és jogászok együtt dolgoznak azon, hogy megértsék a szabadalom pontos határait és azt, hogy hogyan befolyásolhatja a jövőbeli játékfejlesztést. A közösségi fórumokon és szakmai blogokon folyamatosan zajlik a vita a szabadalom jogosságáról és annak következményeiről.
A Nintendo döntése tehát nemcsak a Palworld jövőjét befolyásolja, hanem az egész játékipar fejlődését is. A fejlesztők és a közösség együtt dolgoznak azon, hogy biztosítsák a kreativitás és az innováció szabadságát a videojátékok világában. A témában, angol nyelven olvashatsz a Windosw Central oldalán.
