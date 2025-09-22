Hatalmas botrányt okoztak a legújabb Nintendo hírek!

A legfrissebb Nintendo hírek szerint, a japán multinacionális cég legújabb szabadalmi bejegyzése, karakterek idézésére és harcba küldésére vonatkozik, hatalmas hullámokat vert a videojáték-iparban. A szabadalom, amit 2025 szeptemberében jegyeztek be az Egyesült Államokban, olyan mechanikát véd, amiket számos játékban alkalmaznak, nem csak a Pokémon-ban. Ez a lépés komoly aggodalmakat váltott ki a játékfejlesztők és a közösség körében, akik attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, és ezzel veszélyezteti az iparági innovációt.

A legfrissebb Nintendo hírek más fényben tüntetik fel a közkedvelt Pokémon márkát.

Fotó: Eckhard Suchowitzky Mejia / Forrás: Shutterstock

A szabadalom jelentése

Az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatal (USPTO) 2025 szeptemberében hagyta jóvá a Nintendo kérését. A szabadalom (US Patent No. 12,403,397) egy olyan mechanikát véd, amiben a játékos egy karaktert idéz meg, és azt harcba küldi egy ellenséggel. A mechanika lépései a következőképpen vannak leírva:

A játékos egy karaktert irányít egy virtuális térben. Egy bemeneti parancs hatására megjelenik egy "al-karakter" (sub character). Ha az al-karakter egy ellenséggel találkozik, harc kezdődik. Ha nincs ellenség a közelben, az al-karakter automatikusan mozog. A játékos irányíthatja az al-karakter mozgását, és ha ellenséget talál, harcot kezdeményezhet.

Nintendo hírek: a játékmechanika leírásának egyik ábrája.

Forrás: ppubs.uspto.gov

Ez a mechanika leírja a Pokémon játékokban alkalmazott "Poké Ball" mechanizmust, ahol a játékosok egy eszközt dobnak, hogy megidézzenek egy lényt, és azt harcba küldjék. Ezen kívűl, egy másik szabadalmat is megkapott a Nintendo (US Patent No. 12,409,387), ami a megidézett lényeken való lovaglás mechanikáját védi.

Miért váltott ki ekkora felháborodást?

A szabadalom bejegyzése számos kérdést vetett fel a játékiparban:

Innováció gátlása:

Sokan attól tartanak, hogy a Nintendo túlzottan kisajátítja a játékmechanikákat, ami megakadályozhatja az új ötletek és mechanikák fejlődését.

Jogosultság kérdése:

Felmerült a kérdés, hogy valóban jogos-e egy ilyen általános mechanika levédése. Ilyen játékmechanikák már a Pokémon játékok megjelenése előtt is léteztek.

Jogi következmények: