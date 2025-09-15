1 órája
Budapest legpazarabb teadélutánján jártunk a New York kávéházban
Még tavaly eldöntöttem, hogy idén minden hónapban valami új élménnyel ajándékozom meg magam. Korcsolyáztam a városligeti jégpályán, kenuztam a Dunán, voltam panoráma szaunában és a Madamme Tussauds múzeumban, sőt pár fellépés erejéig színésznőnek álltam. A szeptemberi Afternoon Tea programom azonban mindent vitt.
Vasárnap fogtuk magunkat és elutaztunk Budapestre, hogy a szürke hétköznapokat magunk mögött hagyva egy olyan világba lépjünk, ahol minden az eleganciáról és a kifinomultságról szól. Mi lehetett volna jobb választás a világ legszebbjének kikiáltott 130 éves és New York kávéháznál, ami a vele egybeépült Anantara hotellel közösen invitált az Afternoon Tea programra.
A New York kávéház egyedülálló hangulata
A hely már önmagában legendás a káprázatos freskókkal díszített mennyezetével, a csavart márványoszlopaival, a pazar lépcsősorával, ahonnan többször is hegedűmuzsika csendült fel az ottlétünk során. Nem csoda, hogy az 1900-as évek első felében ez volt a törzshelye Babitsnak, Móricznak, Kosztolányinak vagy Karinthynak, sőt még a Pál utcai fiúk története is itt íródott.
Lehet ezt még fokozni? Igen, ugyanis a luxusélményt tovább növeli a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és Patrizia Gucci idei együttműködése. A kollekció minden darabjában a tökéletes pécsi kézművesség találkozik az olasz szépséggel. Egy csésze tea kortyolása, egy falat sütemény megízlelése mozgásba hozta az összes érzékszervünket.
Afternoon Tea program a New York kávéházban
Az Afternoon Tea programon való részvétel nem olcsó mulatság, hiszen 16 800 Ft-ot kérnek el érte, amihez még 15% szervizdíj is társul, azonban amit ezért cserébe kapsz, az sokkal több egy menüsornál. Egy háromfogásos ízutazáson vehetsz részt, ahol kezdésként kacsamáj terrine-t szolgálnak fel füge chutney-val, klasszikus marhatatárt, valamint szarvasgombás polentát Earl Grey teával. Ezt követi a szendvicsek sora a marinált pisztrángtól a raclette-en át egészen a mascarponés-lekváros scone-ig, amelyhez fehér tea illik. A finálé pedig a desszerttál mini Rákóczi-túróssal, csoki- és marakujatortával, illetve bonbon variációkkal és hibiszkuszos-erdei gyümölcsös teával kísérve. Mindezt a New York Kávéház és az Anantara hotel White Salonjának hangulata teszi teljessé.
Amennyiben egy igazán különleges élménnyel szeretnéd megajándékozni magad, vagy valakit, aki fontos számodra, akkor az Afternoon Tea egy tökéletes választás lehet. A hely varázsát sokan keresik, ezért azt javaslom, hogy mindenképpen foglalj előre asztalt!
