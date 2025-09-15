Budapest legpazarabb teadélutánján jártunk a New York kávéházban

Vasárnap fogtuk magunkat és elutaztunk Budapestre, hogy a szürke hétköznapokat magunk mögött hagyva egy olyan világba lépjünk, ahol minden az eleganciáról és a kifinomultságról szól. Mi lehetett volna jobb választás a világ legszebbjének kikiáltott 130 éves és New York kávéháznál, ami a vele egybeépült Anantara hotellel közösen invitált az Afternoon Tea programra.

Nem csoda, hogy a New York kávéház a világ legszebbje

Forrás: Szinak Evelyn

A New York kávéház egyedülálló hangulata

A hely már önmagában legendás a káprázatos freskókkal díszített mennyezetével, a csavart márványoszlopaival, a pazar lépcsősorával, ahonnan többször is hegedűmuzsika csendült fel az ottlétünk során. Nem csoda, hogy az 1900-as évek első felében ez volt a törzshelye Babitsnak, Móricznak, Kosztolányinak vagy Karinthynak, sőt még a Pál utcai fiúk története is itt íródott.

Lehet ezt még fokozni? Igen, ugyanis a luxusélményt tovább növeli a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és Patrizia Gucci idei együttműködése. A kollekció minden darabjában a tökéletes pécsi kézművesség találkozik az olasz szépséggel. Egy csésze tea kortyolása, egy falat sütemény megízlelése mozgásba hozta az összes érzékszervünket.

A teadélután méltó fináléja a desszerttál volt

Forrás: Szinak Evelyn

Afternoon Tea program a New York kávéházban

Az Afternoon Tea programon való részvétel nem olcsó mulatság, hiszen 16 800 Ft-ot kérnek el érte, amihez még 15% szervizdíj is társul, azonban amit ezért cserébe kapsz, az sokkal több egy menüsornál. Egy háromfogásos ízutazáson vehetsz részt, ahol kezdésként kacsamáj terrine-t szolgálnak fel füge chutney-val, klasszikus marhatatárt, valamint szarvasgombás polentát Earl Grey teával. Ezt követi a szendvicsek sora a marinált pisztrángtól a raclette-en át egészen a mascarponés-lekváros scone-ig, amelyhez fehér tea illik. A finálé pedig a desszerttál mini Rákóczi-túróssal, csoki- és marakujatortával, illetve bonbon variációkkal és hibiszkuszos-erdei gyümölcsös teával kísérve. Mindezt a New York Kávéház és az Anantara hotel White Salonjának hangulata teszi teljessé.

A luxus és a harmónia találkozása egy tányéron

Forrás: Szinak Evelyn

Amennyiben egy igazán különleges élménnyel szeretnéd megajándékozni magad, vagy valakit, aki fontos számodra, akkor az Afternoon Tea egy tökéletes választás lehet. A hely varázsát sokan keresik, ezért azt javaslom, hogy mindenképpen foglalj előre asztalt!