Bántalmazás

2 órája

Szörnyű gyanú: saját testvérét erőszakolhatta meg a 20 éves fiú

Címkék#Tatabánya#erőszak#gyanú#áldozat

Az utóbbi hónapokban több súlyos bűncselekmény is napvilágra került térségünkben. A hatóságok mindhárom ügyben nemi erőszak miatt indítottak eljárást. A közvéleményt megrázó esetekben gyerekek és kiszolgáltatott nők váltak áldozattá.

Kemma.hu

Az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágra került Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol nemi erőszak gyanújával indítottak eljárást. A nyilvánosságot megrázó esetek közös pontja, hogy az elkövetők kiszolgáltatott áldozatokat szemeltek ki – gyermeket vagy idős nőt –, a bántalmazások pedig gyakran különös brutalitással történtek.

sárisápi erőszaktevő, nemi erőszak
Több települést is megrázott az elmúlt hónapokban elkövetett nemi erőszak
Forrás: Kemma.hu

Tatabányai nemi erőszak: bokor mögé hurcolta, ököllel ütötte, késsel fenyegette

2024 novemberében Tatabányán egy 54 éves nőre támadt egy részeg férfi az utcán. Az áldozatot hajánál fogva egy bokorhoz rángatta, orális szexre akarta kényszeríteni, majd amikor a nő ellenállt, késsel fenyegette és ütlegelni kezdte. A brutális bántalmazás után megerőszakolta, majd a földön fekvő nőt meg is rugdosta. Az elkövető azóta letartóztatásban van, ellene szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt folyik eljárás.

Sárisáp: gyermeket támadott meg egy visszaeső bűnöző

Néhány hónappal később, idén februárban Sárisápon újabb megdöbbentő eset történt: egy korábban már büntetett férfi egy kislányt bántalmazott szexuálisan a temető közelében. A frissen szabadult elkövetőt még aznap elfogták, és előzetes letartóztatását a bíróság másnap el is rendelte. A férfi szabadsága mindössze egy napig tartott problémamentesen: már másnap lopás miatt is gyanúba keveredett.

Bőny: testvérét erőszakolhatta meg egy fiatal férfi

Legutóbb Bőnyről érkezett hasonlóan megrázó hír: a gyanú szerint egy 20 éves férfi saját 12 éves húgát erőszakolhatta meg. A lányt kórházban kezelik, állapota súlyos, információk szerint műteni is kellett. A feltételezett elkövető előzetes letartóztatásban van, miután a bűncselekmény után elmenekült a helyszínről. A település polgármestere szerint az egész falu megdöbbent a történtek hallatán – írja a kisalfold.hu oldala.

Az esetről készült teljes cikket a kisalfold.hu oldalán olvashatják.

