Szörnyű gyanú: saját testvérét erőszakolhatta meg a 20 éves fiú

Az elmúlt hónapokban több olyan ügy is napvilágra került Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol nemi erőszak gyanújával indítottak eljárást. A nyilvánosságot megrázó esetek közös pontja, hogy az elkövetők kiszolgáltatott áldozatokat szemeltek ki – gyermeket vagy idős nőt –, a bántalmazások pedig gyakran különös brutalitással történtek.

Több települést is megrázott az elmúlt hónapokban elkövetett nemi erőszak

Forrás: Kemma.hu

Tatabányai nemi erőszak: bokor mögé hurcolta, ököllel ütötte, késsel fenyegette

2024 novemberében Tatabányán egy 54 éves nőre támadt egy részeg férfi az utcán. Az áldozatot hajánál fogva egy bokorhoz rángatta, orális szexre akarta kényszeríteni, majd amikor a nő ellenállt, késsel fenyegette és ütlegelni kezdte. A brutális bántalmazás után megerőszakolta, majd a földön fekvő nőt meg is rugdosta. Az elkövető azóta letartóztatásban van, ellene szexuális erőszak és súlyos testi sértés miatt folyik eljárás.