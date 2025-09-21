Hírlevél
8 órája
Nem gépzsír, szoftver diktál
Dorog Három témáról olvashatnak a címzett tagok a Dorogi Ipartestület elnöksége idei 14. e-hírlevelében. Például arról, hogy új céges innovációs pályázatok kezdődtek el 182 milliárd forintos keretből a GINOP Plusz program keretében. Szó van arról is, hogy az ipar új korszakában összeér a digitális és a fizikai világ, a gyártásról már nem a gépzsír, hanem a szoftver jut eszünkbe. A hírlevél veszélyre is figyelmeztet. Banki adatokhoz hozzájutás céljából, csalók kérnek információkat a NAV nevében.
