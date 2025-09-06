Itt a válasz, miért ne cserélj évszakonként gumit, ezt minden autós tudni akarja

Érkezik a gumicsere ideje vagy talán mégsem? A modern technológia fejlődésével egyre többen fordulnak a négyévszakos gumik felé, amik ígérete szerint minden körülményhez alkalmazkodnak. Az ár, a kényelem és a biztonság kérdése azonban továbbra is vitát kelt. Dr. Farkas Károly elmondta, ő miért váltott erre a megoldásra.

A szakértő már csak négyévszakos gumival jár, elmondja miért.

Fotó: BELL KA PANG / Forrás: Shutterstock

Miért jó a négyévszakos gumi?

A Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke, Dr. Farkas Károly elárulta, ő már csak négyévszakos gumit használ.

Korábban két garnitúrát használtam, de mostanra mindkét autómon lecseréltem négyévszakos gumira, méghozzá Michelinre

Saját tapasztalata szerint a modern, négyévszakos abroncsok minősége sokat fejlődött, és bár kissé drágábbak az átlagos gumiknál, hosszú távon megtérülnek.

A megtakarítás abból adódik, hogy nincs szükség szezonális cserére, sem a szervizdíjra, sem a tárolási költségekre. „Ezt kompenzálja az árkülönbség” - tette hozzá a szakember.

Előnyök és hátrányok

A szakértő, a négyévszakos gumik előnyei között említette:

kényelmes: nem kell a csereidőpontokra figyelni, nem kell a gumikat szezononként fel és leszereltetni,

tartós: tapasztalata szerint kevésbé kopnak,

biztonságos: a mai technológia már lehetővé teszi, hogy a gyártók olyan keverékeket készítsenek, amelyek változatos időjárási körülményekhez is alkalmazkodnak.

Hátrányként elsősorban az árat említette, hiszen egy szett nagyjából 100 ezer forint körül mozog, de aki több millió forintos autót vásárol, annak ez a kiadás már nem jelent akkora terhet.

Megbízhatók-e minden helyzetben?

A szakember szerint a négyévszakos gumik ma már a legtöbb autós számára megfelelő választás lehetnek, ugyanakkor hangsúlyozta: télen a legnagyobb különbség úgyis havon mutatkozik meg, míg jégen még a legjobb téli abroncsok sem nyújtanak tökéletes tapadást. „A téli gumi csak hóban igazán jó” - jegyezte meg.