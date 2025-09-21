Figyelem! Ezekre a helyekre csap le a NAV a jövő héten

Itt lesz NAV ellenőrzés Komárom-Esztergomban

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között, a hentesüzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Fontos, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.