Vizsgálat
8 órája
Figyelem! Ezekre a helyekre csap le a NAV a jövő héten
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hol várhatóak helyszíni ellenőrzések Komárom-Esztergom vármegyében a következő hetekben.
Helyszíni ellenőrzéseket tart a NAV Komárom-Esztergom vármegyében a következő hetekben. Mondjuk, hol kell erre felkészülni.
Ezt ne hagyja ki!Veszély
2025.09.17. 11:05
Adathalász támadásra figyelmeztetnek a rendőrök: ha ezt látod, nehogy rákattints!
Itt lesz NAV ellenőrzés Komárom-Esztergomban
A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között, a hentesüzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Fontos, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
Ezt ne hagyja ki!Kedvezmény
2025.09.15. 17:20
Itt a dátum a NAV-tól: ekkortól lehet nyilatkozni az anyáknak az adómentességért
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre