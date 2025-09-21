szeptember 21., vasárnap

Vizsgálat

8 órája

Figyelem! Ezekre a helyekre csap le a NAV a jövő héten

Címkék#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#pénztárgép#hentesüzlet#ellenőrzés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hol várhatóak helyszíni ellenőrzések Komárom-Esztergom vármegyében a következő hetekben.

Kemma.hu

Helyszíni ellenőrzéseket tart a NAV Komárom-Esztergom vármegyében a következő hetekben. Mondjuk, hol kell erre felkészülni.

NAV
Itt ellenőriz a NAV
Fotó: Nagy Béla / Forrás: MW

Itt lesz NAV ellenőrzés Komárom-Esztergomban

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között, a hentesüzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Fontos, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

 

