Program

1 órája

Közösségi ünnep: díjátadóval és bulival teltek a Naszályi Napok +fotók

Hétvégén tartották a XXIV. Naszályi Napok ünnepélyes megnyitóját, ahol átadták a Naszályért-díjat is. A közösség egész nap vidám programokon és koncerteken szórakozott Naszály szívében.

Kemma.hu

Pezsgő hangulat uralta Naszályt a hétvégén. Pénteken a helyi iskola udvarán várták az ovisokat és a diákokat egy közlekedésbiztonsági vetélkedővel. Majd szombaton folytatódott a XXIV. Naszályi Napok ami számtalan élményt kínált a helyieknek és a vendégeknek. 

A Naszályi Falunapon idén is együtt szórakozhattak a kicsik és  anagyok 
Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Naszály Község

Délelőtt a művelődési házban ünnepélyesen megnyitották a rendezvényt, ahol többek között Popovics György, a vármegyei közgyülés elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Majd a naszályi gyerekek műsora után dr. Maszlavér Petra polgármester átadta a Naszályért-díjat. Az elismerést idén a Naszályi Sportegyesület kapta a közösségért végzett munkájáért.

Falunap Naszályon

A sportpályán már kora reggel kezdetét vették a mérkőzések, ügyességi bemutatók és a gyerekeknek szóló programok. A helyiek és az ide látogatók szurkolhattak a labdarúgó- és kézilabdacsapatoknak, s volt szelfibox, íjász bemutató, valamint arcfestés is a legkisebbek örömére.

A délután a művelődési ház előtt igazi fesztiválhangulatban telt: felléptek az óvodások, a mazsorettek, valamint a Szélforgó gyerekzenekar. A színpadon felcsendültek ABBA slágerek, majd a Past Vibes Streetband és Janicsák Veca gondoskodtak a jó hangulatról. Az est fénypontjai közé tartozott Herczog Ricsi harmonikajátéka és a DJ Zimmer-rel zárult fergeteges buli, amely hajnalig mozgásban tartotta a közönséget. A falunapra a település országgyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit is kilátogatott, akit a helyiek már jó ismerőskén köszöntöttek. 

A helyi finomságok – lángos, kürtőskalács, házi sütemények – és a Struccos Söröző kínálata sem maradt el, így minden adott volt ahhoz, hogy a falunap igazi közösségi ünneppé váljon.

 

