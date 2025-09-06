Napraforgó puzzle és érdekességek – minden, amit a napimádó virágról tudni érdemes

Tudtad, hogy a fiatal napraforgók reggeltől estig követik a Nap útját? Ezt a jelenséget hívják heliotropizmusnak. Olyan, mintha egész nap fejet hajtanának a fény előtt. Amikor azonban kinyílik a virág, többé nem forgolódik, hanem szépen kelet felé fordulva várja a méhecskéket.

Képeken a héregi napraforgó mező

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Évezredek óta velünk

A napraforgót több mint 5 000 éve termesztették, először Észak-Amerikában. Az őslakos népek ételt, olajat és festéket is készítettek belőle. Európába a 16. században került, és azóta sem veszített a népszerűségéből. A napraforgómag tele van E-vitaminnal, magnéziummal és jó zsírokkal, ezért szívbarát nassolnivaló. A belőle készült olaj a legtöbb konyhában alap, és sokféle étel titkos összetevője.

A méhek kedvence

A napraforgó virágai valóságos méhparadicsomot jelentenek. A nektár és a virágpor fontos táplálék a beporzóknak, így a napraforgó nemcsak az emberek, hanem az egész ökoszisztéma számára kincs.

Így rakd össze a puzzle-t: Napraforgó a Föld egyik kincse

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes kép:

Akár online puzzle formájában rakod ki, akár a kertben gyönyörködsz benne, a napraforgó mindig mosolyt csal az arcodra. Szimbóluma a napfénynek, az életörömnek és a kitartásnak – és közben tele van titkokkal, amiket érdemes felfedezni.