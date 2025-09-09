A szüreti időszak láthatatlan gyilkosa szedheti áldozatait

A szőlő szüretelése, feldolgozása az ősz egyik legszebb időszaka. Ám az árnyoldalairól sem szabad megfeledkezni: a mustgáz láthatatlanul támadhat. A mustgáz mérgezés halálos is lehet.

A must erjedésekor felszabaduló mustgáz tragédiát is okozhat. Megelőzhető a baj? Itt a válasz!

Forrás: Bama.hu

Mustgáz a szüreti időszak láthatatlan gyilkosa

A borkészítők jól tudják, hogy a szőlőlé, azaz a must erjedésekor egy veszélyes gáz szabadul fel, amely egy rosszul szellőztetett helyiségben halált okozhat. Mint az origo.hu írta: a must erjedésekor szén-dioxid szabadul fel, ezt nevezi a köznyelv mustgáznak.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, amely önmagában nem mérgező, azonban mivel másfélszer nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Azért is nevezik láthatatlan gyilkosnak, mivel ez a gáz színtelen és szagtalan.

Ez a mustgáz jelenlétének jele

A felgyülemlett mustgáz jelenléte ellenőrizhető. Mielőtt bárki lemegy a borospincébe, érdemes megtenni a megelőző lépéseket. A mustgáz mennyiségének ellenőrzésére több módszer is van, a legismertebb az úgynevezett gyertyás teszt.

Ekkor egy hosszú bot vagy például szelfibot végére gyertyát kell erősíteni, és körülbelül bokamagasságban a tesztelő előtt tartva szabad lemenni. Ha a gyertya kialszik, az azt jelenti, hogy nincs elég oxigén. Ez intő jel, hogy a szén-dioxid, azaz a mustgáz felszaporodott és kiszorította az oxigént - ekkor menekülőre kell fogni, részletezte a Kemma.hu-nak a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint hozzátették: a mustgáz feldúsulása megelőzhető. Ugyanis ekkora mennyiségű mustgáz olyan helyiségekben szaporodik fel, amely egyáltalán nem szellőzik. Így a borkészítés előtt mindenképp meg kell oldani a pince szellőzését, hívták fel a figyelmet.

Megbénít a mustgáz

Mint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rámutatott: a mustgáz magas koncentrációja fontos életfolyamatokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre.

A mustgáz, azaz a szén-dioxid mérgezés tünetei:

szédülés

hányinger

mentális zavar.

A mustgáz belélegzése úgy hat a központi idegrendszerre, mint egy bénítókoktél: aki belélegzi, fizikailag képes lenne ugyan elhagyni a helyiséget és menekülni. Ám a mentális funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában, így megfullad.