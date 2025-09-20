Mennyire ismered Komárom-Esztergom megyét? Teszteld!

Visszarepítünk a múltba ezekkel a Fortepan fotókkal Komárom-Esztergom megye településeiről és nevezetességeiről. A múltidéző kvíz során csak annyi a dolgod, hogy kitaláld, melyik városban vagy faluban készültek a képek. Ha tényleg jól ismered a megyét, ez a játék garantáltan leköt és szórakoztat egyszerre.

Ebből a múltidéző kvízből kiderül, mennyire ismered megyénket

Forrás: Fortepan/CHUCKYEAGER TUMBLR



Íme múltidéző kvízünk