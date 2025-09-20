szeptember 20., szombat

Múltidéző

1 órája

Mennyire ismered Komárom-Esztergom megyét? Teszteld!

Címkék#Komárom-Esztergom megye#Kemma#Fortepan

Gondolod, hogy kiismered a megyét? Akkor próbáld ki ezt a múltidéző kvízt, és tudd meg, mennyire vagy profi!

Visszarepítünk a múltba ezekkel a Fortepan fotókkal Komárom-Esztergom megye településeiről és nevezetességeiről. A múltidéző kvíz során csak annyi a dolgod, hogy kitaláld, melyik városban vagy faluban készültek a képek. Ha tényleg jól ismered a megyét, ez a játék garantáltan leköt és szórakoztat egyszerre.

Ebből a múltidéző kvízből kiderül, mennyire ismered megyénket
Ebből a múltidéző kvízből kiderül, mennyire ismered megyénket
Forrás: Fortepan/CHUCKYEAGER TUMBLR 


Íme múltidéző kvízünk

1.
Mészkövéről híres település, hol készült a kép?
2.
Hol található Csokonai Vitéz Mihály szerelmének sírja?
3.
Hol készült a kép?
4.
Hol található a Sándor-Metternich-kastély?
5.
Hol található a Jankovich-barlang?
6.
Hol található az imádkozó Szent Szűz búcsújáró helye?
7.
Melyik településen készült a kép?
8.
Hol található a Vitányvár?
9.
Hol található az üveggyár?
10.
Melyik településen fedezték fel Samut?

 

