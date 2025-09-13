"Valóra vált az álmom" - könnyekkel küszködött a motorosfelvonulás szervezője +fotók, videó

Joggal mondhatjuk, hogy közel és távol az egyik legmeghatóbb jótékonysági rendezvény a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás. Évről éve egyre többen érzik szívügyüknek, hogy a támogatói matricák, tárgyak vásárlásával támogassák a Vaszary Kolos Kórházat. Az összeggel egy az egyben a kórházat támogatják. Az idei, 11. esemény ismét rekordot döntött. Emellett szem nem maradt szárazon a nyitó pillanatokban.

Idén ismét rekordokat döntött a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás

Forrás: 24 Óra

Álomba illő, mit hoztak össze a Motorosok is Lehetnek Angyalok

Alig lehetett mozdulni a motoroktól a dorogi Otthon téren szeptember 13-án szombaton, láthatóan a tavalyi rendezvényhez képest is többen jöttek a dorogi motorosok hívó szavára: az esztergomi kórháznak kell gyűjteni. Megint kiderült számunkra is, hogy a motorosok egy nagy család, akik ha kell, segítenek.

Ez a rendezvény számunkra az álmok megvalósulása, a hit és a csoda

- fogalmazott könnyeivel küszködve a rendezvény szervezője, Lehotay Kata a tömeg előtt. A szervező érzelemdús beszédében felidézte a rendezvény apropóját. 11 évvel ezelőtt maga is megélte, mit is jelentenek ezek a szavak. Testvére, Miklós ugyanis súlyos motorbalesetet szenvedett, és a Vaszary Kolos Kórházban mentették meg.

- Három hónapot töltöttünk bent. Ott ültem a kis háromlábú széken, és imádkoztam,hogy ezt valahogy túléltük.

A hit, amikor mert amikor egy szeretted veszélyben van, hiszed, hinni akarod, hogy felépül. Aztán amikor az orvos azt mondta, hogy 50-50 százalék a felépülés, az volt az álmom,hogy a motorosok jönnek, segítenek meghálálni a kórháznak. Az álmom ez itt

- mutatott végig a tömegen Lehotay Kata könnyeivel küszködve.

Háziorvos,blogger és polgármester is támogatja a motorosokat

A rendezvény lelke, Lehotay Kata évről évre egyre több motorost verbuvál az álma megvalósításához: a Vaszary Kolos Kórháznak való gyűjtéshez. A felvonulás eredménye pedig évről évre rekordokat dönt - létszámban és összegyűjtött összegben is.

Az idei felvonuláson több min 1500 támogatói matrica fogyott egyébként, és nem számoltuk az egyéb, a rendezvény ikonikus angyalos logójával ellátott tárgyakat. A összeghez idén hozzájárult Hernádi Ádám esztergomi polgármester, ifjabb doktor Bense Tamás gyerekorvos is. De a felvonulókkal tartott az ismert motoros blogger, Dodor is - aki a dorogi szervezők mellett hozzájárult héregi szerpentin balesetvédelméhez és motorosbaráttá tételéhez.