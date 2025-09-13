szeptember 13., szombat

3 órája

"Valóra vált az álmom" - könnyekkel küszködött a motorosfelvonulás szervezője +fotók, videó

A szervező testvére motorbalesetet szenvedett, motorosfelvonulással mond köszönetet minden évben az esztergomi kórháznak. Idén ismét rekordokat döntött a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági rendezvény.

Feleki Marietta

Joggal mondhatjuk, hogy közel és távol az egyik legmeghatóbb jótékonysági rendezvény a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás. Évről éve egyre többen érzik szívügyüknek, hogy a támogatói matricák, tárgyak vásárlásával támogassák a Vaszary Kolos Kórházat. Az összeggel egy az egyben a kórházat támogatják. Az idei, 11. esemény ismét rekordot döntött. Emellett szem nem maradt szárazon a nyitó pillanatokban.

Ismét rekordokat döntött a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági rendezvény.
 Idén ismét rekordokat döntött a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás
Forrás: 24 Óra

Álomba illő, mit hoztak össze a Motorosok is Lehetnek Angyalok

Alig lehetett mozdulni a motoroktól a dorogi Otthon téren szeptember 13-án szombaton, láthatóan a tavalyi rendezvényhez képest is többen jöttek a dorogi motorosok hívó szavára: az esztergomi kórháznak kell gyűjteni. Megint kiderült számunkra is, hogy a motorosok egy nagy család, akik ha kell, segítenek. 

Ez a rendezvény számunkra az álmok megvalósulása, a hit és a csoda 

- fogalmazott könnyeivel küszködve a rendezvény szervezője, Lehotay Kata a tömeg előtt. A szervező érzelemdús beszédében felidézte a rendezvény apropóját. 11 évvel ezelőtt maga is megélte, mit is jelentenek ezek a szavak. Testvére, Miklós ugyanis súlyos motorbalesetet szenvedett, és a Vaszary Kolos Kórházban mentették meg. 

- Három hónapot töltöttünk bent. Ott ültem a kis háromlábú széken, és imádkoztam,hogy ezt valahogy túléltük. 

A hit, amikor mert amikor egy szeretted veszélyben van, hiszed, hinni akarod, hogy felépül. Aztán amikor az orvos azt mondta, hogy 50-50 százalék a felépülés, az volt az álmom,hogy a motorosok jönnek, segítenek meghálálni a kórháznak. Az álmom ez itt 

- mutatott végig a tömegen Lehotay Kata könnyeivel küszködve. 

Háziorvos,blogger és polgármester is támogatja a motorosokat

A rendezvény lelke, Lehotay Kata évről évre egyre több motorost verbuvál az álma megvalósításához: a Vaszary Kolos Kórháznak való gyűjtéshez. A felvonulás eredménye pedig évről évre rekordokat dönt - létszámban és összegyűjtött összegben is. 

Az idei felvonuláson több min 1500 támogatói matrica fogyott egyébként, és nem számoltuk az egyéb, a rendezvény ikonikus angyalos logójával ellátott tárgyakat. A összeghez idén hozzájárult Hernádi Ádám esztergomi polgármester, ifjabb doktor Bense Tamás gyerekorvos is. De a felvonulókkal tartott az ismert motoros blogger, Dodor is - aki a dorogi szervezők mellett hozzájárult héregi szerpentin balesetvédelméhez és motorosbaráttá tételéhez.

Emellett számos különleges figura járult hozzá az esztergomi kórháznak szánt adományhoz, így például a Budapestről érkezett Mókuci is.

Új generáció "nőtt bele" a motorosfelvonulásba

A helyszínen tapasztaltuk, hogy a 10 év alatt egyébként a legfiatalabb motorosgeneráció is "kitermelődött": több felvonuló is gyerekével, kislányával, kisfiával az ülésen tette meg az utat Dorogtól Esztergomig. Ezzel elültetve bennük a közösségi élményt, a jótékonyságot és a motorozás iránti szenvedélyt egyaránt. 

Szülők és gyerekeik az angyalos felvonuláson
Fotó: Feleki Marietta / Forrás: 24 Óra

Gábor kisfiával, Milánnal Tokodaltáróról érkezett. Mint Gábor elmesélte, ez a negyedik vonulásuk, természetes, hogy a fia vele jön.

Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás
Gábor és Milán Tokodaltáróról
Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Csabáék Lábatlanról csatlakoztak a menethez, vele kislánya, a kisiskolás Dorina vonult. Ez volt a második angyalos rendezvény , amin részt vettek - de láttam rajtuk, hogy nem az utolsó. Dorina lelkesen mesélt, milyen "gyorsan" szoktak menni apával, amit persze nagyon szeret.

Dorina és apukája, Csaba Lábatlanról kerekeztek a felvonulásra
Forrás: 24 Óra

A párkányi Tamás és a hétéves Marci rutinos motorostalálkozóra járók. Mint az apuka mesélte: volt olyan, ahol Marci kis műanyag motorral vezette fel a menetet. Most apa háta mögött vonul fel,  Tamás már  egyébként 2016 óta vesz részt a jótékonysági felvonuláson.

Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás
Tamás és kisfia, Marci
Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Beindult a szelíd motorosok színes menete

A színes, hangos, ám szelíd menet 12 óra 8 perckor indult Dorogról, az indulást a Kemma is rögzítette. Az út mentén integetők várták a motorosokat. Tokodon pedig még óriás, beöltöztetett plüssmackók is várták őket. 

GALÉRIA: Fotókon a 11. Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás rajtja (Fotó: F.M.)

Fotók: F.M.

Esztergom határában, a 11-es főúton Hernádi Ádám polgármester is csatlakozott saját motorján a menethez, majd a hagyományok szerint tettek egy tiszteletkört az esztergomi kórház udvarán. Itt dr. Pák Péter, a motorosbarát kórház főigazgatója köszöntötte őket. Végül a városon keresztül a Suzuki Aréna melletti pályára érkeztek, ahol különböző versenyekkel,koncerttel és persze uzsonnával várták a motorosokat a szervezők. 

 

Kemma.hu videó

