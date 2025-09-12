1 órája
Vérbeli motorosként támogatja a motorosfelvonulást a polgármester
A városvezető támogatásáról biztosította a jótékonykodó motorosokat. A Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonuláson ő is részt vesz.
Motorosruhába bújik és több mint 1000 motorossal együtt vonul Hernádi Ádám a szeptember 13-i Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági motorosfelvonuláson. A városvezető meg is mutatta, milyen járgánnyal teszi meg az utat.
A polgármester is részt vesz
A városvezető Facebook-oldalán támogatásáról biztosította a szervező Lehotay Katát és Miklóst, akik idén 11. alkalommal fogják össze a motorosokat, hogy a Vaszary Kolos Kórháznak gyűjtsenek. A szombati jótékonysági felvonulásra több száz motorost várnak, öt települést ölel fel az útvonal.
Hernádi Ádám a videóban elmondta: ő is vásárolt támogatói matricát és idén saját járgányán csatlakozik a motorosokhoz a felvonuláson.
A kórház is várja a motorosokat
A Vaszary Kolos Kórház - amely a motorosbarát kórház címet kapta néhány éve - Facebook-oldalán is jelezte: nagyon várják már a felvonulókat, akik a kórház udvarán is tesznek egy tiszteletkört minden évben.
A kórház felidézte a gyűjtés apropóját: a szervező, Lehotay Kata testvére, Miki motorosbalesete után az esztergomi kórházba került, ahol tulajdonképpen megmentették az életét. Hálából szervezték az első felvonulást és gyűjtést - akkor még csak 189 motorral.
Felidézték Lehotay Kata szavait a múlttal kapcsolatban.
Egy hosszadalmas betegség után átértékeli az ember az életét. Ha kicsit több időt tölt egy kórházban, akkor részévé válik az ottani életnek...Ezt szeretnénk megköszönni évről évre az Esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak.