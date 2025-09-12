Vérbeli motorosként támogatja a motorosfelvonulást a polgármester

Hernádi Ádám a videóban elmondta: ő is vásárolt támogatói matricát és idén saját járgányán csatlakozik a motorosokhoz a felvonuláson.

A kórház is várja a motorosokat

A Vaszary Kolos Kórház - amely a motorosbarát kórház címet kapta néhány éve - Facebook-oldalán is jelezte: nagyon várják már a felvonulókat, akik a kórház udvarán is tesznek egy tiszteletkört minden évben.

A kórház felidézte a gyűjtés apropóját: a szervező, Lehotay Kata testvére, Miki motorosbalesete után az esztergomi kórházba került, ahol tulajdonképpen megmentették az életét. Hálából szervezték az első felvonulást és gyűjtést - akkor még csak 189 motorral.

Felidézték Lehotay Kata szavait a múlttal kapcsolatban.