Gyászol a Suzuki: elhunyt a magyar motoros közösség ikonja

Újabb motoros baleset követelt emberéletet – ezúttal egy ismert hazai motoros szakemberét. A közösség megrendülten fogadta a hírt, amely újra ráirányítja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.

A végzetes motoros baleset után a közösség egy szeretett és meghatározó tagját gyászolja

Forrás: Motorosok világa

Egyre több a végzetes kanyar

Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a megrázó hírek motoros tragédiákról. Júniusban a kézműves világ gyászolta Hochstein Györgyöt, aki motorral indult fesztiválra, de soha nem ért oda. Július végén egy háromgyermekes családapa vesztette életét egy traktorral való ütközésben. A 13-as főúton, az M1-esen és Tata közelében is súlyos balesetek történtek – a gyorshajtás és a figyelmetlenség sok életet követel.