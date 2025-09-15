57 perce
Gyászol a Suzuki: elhunyt a magyar motoros közösség ikonja
Megrendülten gyászol a hazai motoros társadalom. A pénteki motoros baleset során egy ismert szakember, Pusztai Gábor vesztette életét.
Újabb motoros baleset követelt emberéletet – ezúttal egy ismert hazai motoros szakemberét. A közösség megrendülten fogadta a hírt, amely újra ráirányítja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.
Egyre több a végzetes kanyar
Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a megrázó hírek motoros tragédiákról. Júniusban a kézműves világ gyászolta Hochstein Györgyöt, aki motorral indult fesztiválra, de soha nem ért oda. Július végén egy háromgyermekes családapa vesztette életét egy traktorral való ütközésben. A 13-as főúton, az M1-esen és Tata közelében is súlyos balesetek történtek – a gyorshajtás és a figyelmetlenség sok életet követel.
Halálos motoros baleset történt
Most a motoros közösség egyik legismertebb alakját veszítettük el. A Vaol.hu információi szerint a pénteki baleset során életét vesztette Pusztai Gábor, aki a Yamaha Magyarország marketingvezetőjeként, korábban pedig az esztergomi Suzuki munkatársaként dolgozott. Egy teherautóval ütközött és a helyszínen meghalt. Társa, egy másik magyar motoros, csak könnyebben sérült meg.
Egy ember, aki a motorozásnál többet adott
Gábor nemcsak a márkákat képviselte, hanem értékrendet is. Hitt abban, hogy a biztonságos motorozás tanulható és tanítható, ezért támogatta például a CL4 Offroad Motoros Iskolát is. Aki ismerte, tudja: mindig volt egy jó szava, egy segítő keze. Halála hatalmas űrt hagy – de emléke ott zúg tovább minden motor hangjában.
Drámai fotók: három pici gyerek maradt apa nélkül a motorbaleset után