Baleset

1 órája

Gyászol a Suzuki: elhunyt a magyar motoros közösség ikonja

Címkék#Suzuki#Pusztai Gábor#Yamaha Magyarország#balesetek

Megrendülten gyászol a hazai motoros társadalom. A pénteki motoros baleset során egy ismert szakember, Pusztai Gábor vesztette életét.

Kemma.hu

Újabb motoros baleset követelt emberéletet – ezúttal egy ismert hazai motoros szakemberét. A közösség megrendülten fogadta a hírt, amely újra ráirányítja a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára.

motoros baleset
A végzetes motoros baleset után a közösség egy szeretett és meghatározó tagját gyászolja
Forrás: Motorosok világa

Egyre több a végzetes kanyar

Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a megrázó hírek motoros tragédiákról. Júniusban a kézműves világ gyászolta Hochstein Györgyöt, aki motorral indult fesztiválra, de soha nem ért oda. Július végén egy háromgyermekes családapa vesztette életét egy traktorral való ütközésben. A 13-as főúton, az M1-esen és Tata közelében is súlyos balesetek történtek – a gyorshajtás és a figyelmetlenség sok életet követel.

Halálos motoros baleset történt

Most a motoros közösség egyik legismertebb alakját veszítettük el. A Vaol.hu információi szerint a pénteki baleset során életét vesztette Pusztai Gábor, aki a Yamaha Magyarország marketingvezetőjeként, korábban pedig az esztergomi Suzuki munkatársaként dolgozott. Egy teherautóval ütközött és a helyszínen meghalt. Társa, egy másik magyar motoros, csak könnyebben sérült meg.

Egy ember, aki a motorozásnál többet adott

Gábor nemcsak a márkákat képviselte, hanem értékrendet is. Hitt abban, hogy a biztonságos motorozás tanulható és tanítható, ezért támogatta például a CL4 Offroad Motoros Iskolát is. Aki ismerte, tudja: mindig volt egy jó szava, egy segítő keze. Halála hatalmas űrt hagy – de emléke ott zúg tovább minden motor hangjában.

 

