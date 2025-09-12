szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi összefogás

2 órája

Óriás plüssmacik várják a motorosokat ezen a településen

Címkék#motoros#vaszary kolos kórház#motoros találkozó#plüssmackó

A motorosfelvonulásra készül öt település. A közösségek meglepetésekkel várják a motoros angyalokat.

Feleki Marietta

Öt településen át vezet a térség legnagyobb jótékonysági motorosfelvonulása. A Motorosok is Lehetnek Angyalok több mint ezer résztvevőjét a települések is várják. 

A motorosfelvonulásra készül öt település A közösségek meglepetésekkel várják a motoros angyalokat.
A motorosfelvonulásra készül öt település A közösségek meglepetésekkel várják a motoros angyalokat. 
Fotó: F. M. /24 Óra / Forrás: 24 Óra

Plüssmackók is "integetnek" a motorosoknak

A térségben integetők sora várja a motoros angyalokat, akik a Vaszary Kolos Kórház javára gyűjtenek. a motoros felvonulás időpontja már közeleg, mint korábban megírtuk. 

Több helyen, így Tokodon is minden évben meglepetéssel készülnek a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági motoros felvonulására. A település központján átsuhanó motorosokat különleges fogadóbizottság várja majd. 

– Az Értékek és Gyűjtemények Házából kivonulnak integetni a lakóink. Az óriás plüssmacikat beöltöztetjük és  kicsücsültetjük az épület elé - árulta el Szóda Józsefné, az Tokodi Értékek és Gyűjteménye Háza kurátora. 

A ház tulajdonképen egy nagy játékmúzeum: több száz plüssmackó, porcelánfejű baba, és a helyi alkotóközösségek munkája látható, amelyre büszke a település. Nemrég hintaló kiállításnak adott helyet az egykor a település iskolájaként működő épület. A mackók egyébként tavaly is kint várták a motorosokat, emellett a helyiek zsíros kenyérrel kínáltak mindenkit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu