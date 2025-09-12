Óriás plüssmacik várják a motorosokat ezen a településen

Öt településen át vezet a térség legnagyobb jótékonysági motorosfelvonulása. A Motorosok is Lehetnek Angyalok több mint ezer résztvevőjét a települések is várják.

A motorosfelvonulásra készül öt település A közösségek meglepetésekkel várják a motoros angyalokat.

Fotó: F. M. /24 Óra / Forrás: 24 Óra

Plüssmackók is "integetnek" a motorosoknak

A térségben integetők sora várja a motoros angyalokat, akik a Vaszary Kolos Kórház javára gyűjtenek. a motoros felvonulás időpontja már közeleg, mint korábban megírtuk.

Több helyen, így Tokodon is minden évben meglepetéssel készülnek a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági motoros felvonulására. A település központján átsuhanó motorosokat különleges fogadóbizottság várja majd.

– Az Értékek és Gyűjtemények Házából kivonulnak integetni a lakóink. Az óriás plüssmacikat beöltöztetjük és kicsücsültetjük az épület elé - árulta el Szóda Józsefné, az Tokodi Értékek és Gyűjteménye Háza kurátora.