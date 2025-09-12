1 órája
Óriás plüssmacik várják a motorosokat ezen a településen
A motorosfelvonulásra készül öt település. A közösségek meglepetésekkel várják a motoros angyalokat.
Öt településen át vezet a térség legnagyobb jótékonysági motorosfelvonulása. A Motorosok is Lehetnek Angyalok több mint ezer résztvevőjét a települések is várják.
Plüssmackók is "integetnek" a motorosoknak
A térségben integetők sora várja a motoros angyalokat, akik a Vaszary Kolos Kórház javára gyűjtenek. a motoros felvonulás időpontja már közeleg, mint korábban megírtuk.
Több helyen, így Tokodon is minden évben meglepetéssel készülnek a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági motoros felvonulására. A település központján átsuhanó motorosokat különleges fogadóbizottság várja majd.
– Az Értékek és Gyűjtemények Házából kivonulnak integetni a lakóink. Az óriás plüssmacikat beöltöztetjük és kicsücsültetjük az épület elé - árulta el Szóda Józsefné, az Tokodi Értékek és Gyűjteménye Háza kurátora.
A kis Domi végigpacsizta a 2000 motorost az esztergomi felvonuláson
A ház tulajdonképen egy nagy játékmúzeum: több száz plüssmackó, porcelánfejű baba, és a helyi alkotóközösségek munkája látható, amelyre büszke a település. Nemrég hintaló kiállításnak adott helyet az egykor a település iskolájaként működő épület. A mackók egyébként tavaly is kint várták a motorosokat, emellett a helyiek zsíros kenyérrel kínáltak mindenkit.
