Filmekben láttál ilyet! Így ragadtunk bent a Monostori-erőd kazamatáiban

Képzelj el egy olyan helyet, ahol vastag kőfalak között kanyarognak a sötét folyosók, ahol a denevérek halkan suhogva röppennek el a fejed felett, és ahol egy rossz kanyar után könnyen úgy érezheted: ebből az útvesztőből nincs kiút. Pontosan így indult a mi kalandunk a Monostori-erőd titokzatos kazamatáiban – és nem egészen úgy ért véget, ahogy terveztük.

A Monostori-erőd felfedezése egy életre szóló kaland marad már a családnak

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Európa egyik legnagyobb erődje, több kilométernyi alagúttal: a komáromi Monostori-erőd 1850 és 1871 között épült, és a hadtörténelem egyik lenyűgöző emléke. A 25 hektáros terület, amely a lőterekkel együtt 70 hektárra bővül, valaha akár 8000 katona otthona is lehetett. Összesen 640 helyisége van, és egykor a birodalom egyik legfontosabb védelmi központja volt. Az erőd napjainkban múzeumként, kiállítótérként és nem utolsósorban népszerű filmforgatási helyszínként működik. Többek között a népszerű Hunyadi-sorozat egyes jelenetei is az erődön belül forogtak. Mint később kiderült, ez a mi történetünkben sem volt mellékes.

Elveszve a Monostori-erődben

De ami igazán izgalmassá teszi: a több kilométeren át húzódó föld alatti kazamaták, amelyekben – ahogy megtapasztaltuk – nagyon könnyű eltévedni.

A nap teljesen átlagosan kezdődött: három gyerekkel beültünk az autóba, és útnak indultunk Komárom felé. Az erődben először a hadtörténeti kiállítást csodáltuk meg, majd a Pékmúzeumban időztünk, ahol a gyerekek is jól szórakoztak a régi eszközök és az interaktív játékok között. Ezután következtek a kiállított katonai járművek, amik szintén nagy sikert arattak. Majd jött a nagy ötlet: irány a kazamata!

Kanyargós, sötét folyósokon vezetett az utunk, fejünk felett denevérek repültek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A kapu le volt lakatolva, de több bejárat közül is lehetett választani. Mi a jobb oldali ajtón léptünk be. Először lépcsők vittek felfelé, aztán lefelé, majd egy hosszú folyosó következett. A gyerekek ujjongtak, mi pedig mentünk tovább – egészen addig, amíg már azt sem tudtuk, honnan jöttünk.

Denevérek, zsákutcák és a „kijárat” felirat csapdája

Ahogy haladtunk előre, egyre hosszabbak lettek a folyosók, és a kanyarok után mindig újabb meglepetések vártak. A telefonok fénye nemcsak segített, de különleges hangulatot adott a bolyongásnak – mintha egy titkos felfedezőexpedíción lennénk. Néha egy-egy denevér suhant el mellettünk, amit a gyerekek hatalmas nevetéssel fogadtak. A sötét beszögelésekbe bújva pedig boldogan ijesztgették egymást.