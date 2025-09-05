50 perce
Filmekben láttál ilyet! Így ragadtunk bent a Monostori-erőd kazamatáiban
A Komárom alatti kazamaták nemcsak a történelem kedvelőit vonzzák, hanem a kalandra vágyó családokat is – erről saját bőrünkön győződtünk meg. A Monostori-erőd föld alatti labirintusában szó szerint csapdába estünk.
Képzelj el egy olyan helyet, ahol vastag kőfalak között kanyarognak a sötét folyosók, ahol a denevérek halkan suhogva röppennek el a fejed felett, és ahol egy rossz kanyar után könnyen úgy érezheted: ebből az útvesztőből nincs kiút. Pontosan így indult a mi kalandunk a Monostori-erőd titokzatos kazamatáiban – és nem egészen úgy ért véget, ahogy terveztük.
Európa egyik legnagyobb erődje, több kilométernyi alagúttal: a komáromi Monostori-erőd 1850 és 1871 között épült, és a hadtörténelem egyik lenyűgöző emléke. A 25 hektáros terület, amely a lőterekkel együtt 70 hektárra bővül, valaha akár 8000 katona otthona is lehetett. Összesen 640 helyisége van, és egykor a birodalom egyik legfontosabb védelmi központja volt. Az erőd napjainkban múzeumként, kiállítótérként és nem utolsósorban népszerű filmforgatási helyszínként működik. Többek között a népszerű Hunyadi-sorozat egyes jelenetei is az erődön belül forogtak. Mint később kiderült, ez a mi történetünkben sem volt mellékes.
Elveszve a Monostori-erődben
De ami igazán izgalmassá teszi: a több kilométeren át húzódó föld alatti kazamaták, amelyekben – ahogy megtapasztaltuk – nagyon könnyű eltévedni.
A nap teljesen átlagosan kezdődött: három gyerekkel beültünk az autóba, és útnak indultunk Komárom felé. Az erődben először a hadtörténeti kiállítást csodáltuk meg, majd a Pékmúzeumban időztünk, ahol a gyerekek is jól szórakoztak a régi eszközök és az interaktív játékok között. Ezután következtek a kiállított katonai járművek, amik szintén nagy sikert arattak. Majd jött a nagy ötlet: irány a kazamata!
A kapu le volt lakatolva, de több bejárat közül is lehetett választani. Mi a jobb oldali ajtón léptünk be. Először lépcsők vittek felfelé, aztán lefelé, majd egy hosszú folyosó következett. A gyerekek ujjongtak, mi pedig mentünk tovább – egészen addig, amíg már azt sem tudtuk, honnan jöttünk.
Denevérek, zsákutcák és a „kijárat” felirat csapdája
Ahogy haladtunk előre, egyre hosszabbak lettek a folyosók, és a kanyarok után mindig újabb meglepetések vártak. A telefonok fénye nemcsak segített, de különleges hangulatot adott a bolyongásnak – mintha egy titkos felfedezőexpedíción lennénk. Néha egy-egy denevér suhant el mellettünk, amit a gyerekek hatalmas nevetéssel fogadtak. A sötét beszögelésekbe bújva pedig boldogan ijesztgették egymást.
Volt, hogy zsákutcába futottunk, máshol pedig „Kijárat” felirat csábított, de kiderült, hogy az újabb kaland csak újabb folyosót jelentett. Végül egy nagy örömkiáltás után sikerült kijutnunk… de egy apró bökkenővel: a lelakatolt kapu túloldalán álltunk. Szó szerint csapdába estünk – és ekkor kezdődött a mentőakció!
Mentőakció az erőd közepén
Két lehetőségünk maradt:
vagy elindulunk visszafelé – ami teljesen esélytelennek tűnt –, vagy megvárjuk, hogy valaki megmentsen. Az utóbbi mellett döntöttünk.
Szerencsénk volt: egy másik család érkezett, akiket a rácson keresztül kértünk meg, hogy hívjanak segítséget. Pár perc múlva megjelent az erőd egyik munkatársa a kulccsal – és kiszabadított minket.
Közben kiderült, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik így járnak. Az alkalmazott elmesélte, hogy gyakran forgatnak filmeket a kazamatákban, és ilyenkor bizonyos járatokat lezárnak, másokat megnyitnak. A stáb távozása után ezek a változások sokszor úgy maradnak, így a látogatók könnyen labirintusban találják magukat.
Sőt, egy sztorit is hallottunk: egyszer egy diákcsoporttal ő maga is csapdába esett, mert egy útvonalat befalaztak a forgatás miatt. Végül át kellett törniük egy ajtót, hogy kijussanak.
Miután kiszabadultunk nem fogtuk azonnal menekülőre, felmentünk az erőd tetejére, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a Dunára. De bármilyen szép volt a panoráma, a gyerekek még ebéd közben is csak a sötét alagutakról, a denevérekről és a „szabadulásról” beszéltek. És őszintén? Valószínűleg mi is erre fogunk emlékezni a legtovább.