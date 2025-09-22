Mesék és hősök kelnek életre a Monostori Erődben

Komárom egyik legkülönlegesebb helyszíne ismét izgalmas családi programmal várja a látogatókat. A Monostori Erőd falai között szeptember 27-én a történelem és a mesevilág találkozik: a „Hősök meséi” című rendezvényen kicsik és nagyok együtt idézhetik fel Klapka György és katonáinak hősi helytállását.

Mesék és történelem találkozása: a Monostori erőd falai között kel életre Klapka kapitány története

A Monostori erőd falai között

Az 1849-es események emlékére megrendezett nap egyszerre szól a gyerekekhez és a felnőttekhez. A színpadon a Gonosz Mostoha mesemusical elevenedik meg, a kicsiknek pedig a Szélforgó együttes hoz vidám gyerekkoncertet. A látogatók részesei lehetnek a Magyarock Dalszínház gálaműsorának is, amely a magyar könnyűzenei és színházi világ hangulatát idézi.

A kulturális programok mellett a résztvevők tárlatvezetéseken ismerhetik meg az erőd titkait, miközben interaktív játékokkal és élményprogramokkal várják őket. Nem először telik meg élettel az erőd: az elmúlt években számos koncert, fesztivál és történelmi megemlékezés bizonyította, hogy a komáromi erőd nemcsak a múlt őrzője, hanem a jelen kulturális központja is.

Szeptember 27-én tehát nemcsak egy egyszerű program várja a közönséget, hanem egy igazi időutazás, ahol a történelem életre kel, a mesevilág szárnyra kap, és a Monostori Erőd ismét bebizonyítja, miért tartozik a térség legkedveltebb kulturális helyszínei közé.

Kalandos utak

A Monostori erőd nemcsak a történelem kedvelőinek tartogat izgalmakat, hanem a kalandvágyó családoknak is. A kazamaták sötét folyosóin a gyerekek nevetve ijesztgetik egymást, miközben denevérek suhannak el felettük – ahogy arról korábban is írtunk, bizony akadt már olyan család, amely szó szerint csapdába esett a föld alatti útvesztőben. Ezek a különleges élmények teszik igazán emlékezetessé az erőd látogatását, ahol a játék és a múlt felfedezése kéz a kézben jár.