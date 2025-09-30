1 órája
Modellrepülő zuhant meredeken Tata felett +videó
Izgalmas légi bemutatónak adott helyet a tatai Jávorka iskola. A diákok tátott szájjal követték, ahogy a modellrepülő milyen lélegzetelállító trükkökre képes.
Meredeken zuhanni kezdett a modellrepülő a tatai Jávorka iskola focipályája felett. A diákok ámulva figyelték, hogy a két méteres gép az utolsó pillanatban hirtelen az ég felé tört. A modellrepülő bukfencezett, fordult és szinte centikkel a fű felett suhant el, mielőtt újra magasba emelkedett.
A gépet Lázár Bence, az iskola tanulója irányította a földről. A hat perces bemutató után pedig örömmel mesélt különleges repülőgépéről.
Ezt tudja a modellrepülő
A Jávorka Piknik látogatói nemcsak finomságokat kóstolhattak, hanem egy különleges bemutatót is láthattak: Lázár Bence, a mezőgazdasági technikusi képzés diákja modellrepülőjével kápráztatta el társait. A fiatal fiú hatéves kora óta rajong a repülőkért, és szenvedélyét most a nagyközönségnek is megmutatta.
– Ez egy E-flite Carbon-Z Cub típusú repülő. Az anyaga préselt hab, vagyis hungarocell, ami nagyon könnyű, de mégis merev, így elektromos motorral is könnyen elbírja a teljes tömeget. Egy benzines motorhoz már nem lenne elég a szilárdsága – mutatta Bence. Hozzátette: a gép fesztávolsága két méter, a kormányokat szervomotorok mozgatják és a felső szárnyas kialakításának köszönhetően pedig olyan, mint az alaszkai kisgépek, amelyekkel akár a hátsó kertből is fel lehet szállni.
A modellrepülőt nagy nyomatékú elektromotor hajtja, amelyet egy hatcellás akkumulátor lát el energiával.
– Így körülbelül tíz percig tud a levegőben maradni, bár kisebb gázon, ahogy most repültem, inkább hat perc a reális – mondta.
Sült kolbász mellett beszélgettünk a Jávorka iskola képzéseiről
Több trükkre képes
A gép különlegessége, hogy a gyártó kicsit erősebbre építette, a nagy testvéréhez képest ez nagyobb kormányfelületekkel rendelkezik.
– Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban reagál, és olyan trükköket, manővereket is meg lehet vele csinálni, amit egyébként egy ilyen géppel a valóságban nem lehet – tette hozzá a fiatal modellpilóta.
Bence szerint ezek a gépek nem munkára valók, hanem tisztán szórakozásra.
– A pilóta magának repül, a saját élményéért. Ez egyfajta alternatíva azoknak, akik szeretik a repülést, de nem ülhetnek igazi gépbe, vagy nincs rá lehetőségük. A modellrepülő sokkal elérhetőbb, de ugyanúgy a repülés élményét adja – fogalmazott.