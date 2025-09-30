Modellrepülő zuhant meredeken Tata felett +videó

Meredeken zuhanni kezdett a modellrepülő a tatai Jávorka iskola focipályája felett. A diákok ámulva figyelték, hogy a két méteres gép az utolsó pillanatban hirtelen az ég felé tört. A modellrepülő bukfencezett, fordult és szinte centikkel a fű felett suhant el, mielőtt újra magasba emelkedett.

Lázár Bence tartott bemutatót a modellrepülőjével a Jávorka iskola focipályája felett

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A gépet Lázár Bence, az iskola tanulója irányította a földről. A hat perces bemutató után pedig örömmel mesélt különleges repülőgépéről.

Ezt tudja a modellrepülő

A Jávorka Piknik látogatói nemcsak finomságokat kóstolhattak, hanem egy különleges bemutatót is láthattak: Lázár Bence, a mezőgazdasági technikusi képzés diákja modellrepülőjével kápráztatta el társait. A fiatal fiú hatéves kora óta rajong a repülőkért, és szenvedélyét most a nagyközönségnek is megmutatta.