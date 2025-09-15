Énekszó és jókedv kísérte a szüreti felvonulást Mocsán

Idén sem maradt el a hagyományos mocsai lovas és traktoros szüreti felvonulás, amely vidám énekszóval kísérve haladt végig a település utcáin.

A mocsai szüreti felvonuláson lovaskocsik és traktorok járták végig a település utcáit

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

A menet az önkormányzat épülete előtt állt meg, ahol a helyi óvodások adtak elő kedves műsorukat, majd a falu közössége együtt ünnepelt.

Együtt ünnepelt Mocsa

Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is, aki a helyiekkel közösen élvezte a szüreti hangulatot. A színes programok és a közösségi összetartozás idén is igazi ünneppé varázsolták a napot Mocsán.