Program

3 órája

Énekszó és jókedv kísérte a szüreti felvonulást Mocsán

Vidám énekszó és feldíszített járművek töltötték meg a hétvégén a település utcáit. A hagyományos mocsai szüreti felvonulás idén is igazi közösségi ünneppé vált.

Idén sem maradt el a hagyományos mocsai lovas és traktoros szüreti felvonulás, amely vidám énekszóval kísérve haladt végig a település utcáin. 

A mocsai szüreti felvonuláson lovaskocsik és traktorok járták végig a település utcáit 
Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

A menet az önkormányzat épülete előtt állt meg, ahol a helyi óvodások adtak elő kedves műsorukat, majd a falu közössége együtt ünnepelt.

Együtt ünnepelt Mocsa

Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is, aki a helyiekkel közösen élvezte a szüreti hangulatot. A színes programok és a közösségi összetartozás idén is igazi ünneppé varázsolták a napot Mocsán.

 

