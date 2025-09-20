A varázslat mestere - egy japán művész meséi és öröksége

Kevés olyan alkotó van a filmművészetben, aki olyan saját univerzumot teremtett volna, mint Miyazaki Hayao. A Ghibli Stúdió legendás rendezője nem csupán meséket készített: történetei olyan világokat tártak elénk, ahol a lassúság, a lelki béke és a természet közelsége legalább olyan fontos, mint a cselekmény fordulatai. Miyazaki filmjei nem harsány, rohanó kalandok, hanem szelíd utazások, amelyekben a varázslat a legapróbb részletekben rejlik.

Miyazaki Hayao többszörös díjnyertes rendező: Oscar-, Arany Oroszlán- és tiszteletbeli Oscar-díjjal ismerték el a Ghibli Stúdió alapítóját

Fotó: Frazer Harrison / Forrás: Getty Images

Miyazaki Hayao – az ember a mesék mögött

Miyazaki 1941-ben született Tokióban, a második világháború idején. Gyerekkorát nagyban befolyásolta a háború utáni Japán légköre, valamint az apja repülőgépgyárban végzett munkája – innen ered későbbi megszállottsága a repülés és a repülőgépek iránt. Rajzolni már fiatalon elkezdett, és a művészetben találta meg azt a menedéket, amely később egész életét meghatározta.

Pályáját az 1960-as években kezdte animátorként a Toei Animationnél, majd Takahata Isao oldalán dolgozott több jelentős projekten. A közös munka és barátság vezetett oda, hogy 1985-ben megalapítsák a Ghibli Stúdiót. A stúdió neve az olasz „ghibli” szóból származik – egy sivatagi szél neve –, amely azt szimbolizálta, hogy új szelet hoznak az animáció világába.

Ma, több mint 80 évesen Miyazaki még mindig aktív, és bár többször is bejelentette visszavonulását, mindig visszatért egy-egy új filmmel. Legutóbbi munkája, A fiú és a szürke gém (2023) ismét bizonyította, hogy meséi örökérvényűek és kortalanok.

Miyazaki Hayao munka közben – a Ghibli Stúdió legendás rendezője a rajzasztalnál

Forrás: theeagleonline.com

Életéről és munkásságáról több dokumentumfilm is készült – köztük a Never-Ending Man: Hayao Miyazaki (2016) és a Hayao Miyazaki and the Heron (2024), amely bepillantást enged a rendező mindennapjaiba, és megmutatja, hogyan birkózik az idő múlásával, a technológia változásával és saját örökségével.

A női hősök tisztelete

Miyazaki egyik legkülönlegesebb sajátossága, hogy soha nem szexualizálta női karaktereit. Hősnői – Chihiro, Nauszika, San vagy éppen Kiki – nem külsőségeikkel, hanem bátorságukkal, érzékenységükkel és önállóságukkal váltak példaképpé. Ők nem „megmentésre váró lányok”, hanem saját útjukat járó hősök, akiknek története minden néző számára erőt ad.