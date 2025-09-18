szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minimálbér 2026

1 órája

Vastagabb lesz a pénztárcád 2026-tól? Mutatjuk a számokat, ennyivel nőhet a minimálbér!

Címkék#járulékszabály#gazdaság#bér#minimálbér

Továbbra is növekvő pályán haladnak a kötelező bérek Magyarországon. A kormányzati előrejelzések szerint a minimálbér 2026-ban elérheti a bruttó 328 600 forintot is!

Kemma.hu

Ez a változás nemcsak a munkavállalók jövedelmi helyzetét javíthatja, hanem a gazdaság élénkítésében is szerepet játszhat. A béremelési trend folytatódik és a jelenlegi tervek szerint a minimálbér 2026-ban is egy magasabb szintet érhet el. 

minimálbér 2026
A minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra emelkedhet a tervek szerint
Forrás:  Shutterstock

Minimálbér 2026: 328 ezer forint is lehet a cél

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány többéves béremelési programjában 2026-ra bruttó 328 600 forintos minimálbérszint szerepel. Ez körülbelül nettó 218 ezer forintot jelentene, ha a jelenlegi adó- és járulékszabályok maradnak érvényben. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez egyelőre csak egy megállapodás, a hivatalos kormányrendelet év végén várható.

A bérminimumról később döntenek

Óriási fordulat a bértárgyalásokon! Bár a múlt héten még úgy tűnt, elúszhat a korábban beígért emelés, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most bejelentette: a kormány harcba száll a 13 százalékos minimálbér-emelésért 2026-ra. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb bér bruttó 328 600 forintra ugorhat. De a java csak most jön: a miniszter azt is belengette, hogy a sokkal több embert érintő garantált bérminimum is két számjegyű, legalább 10 százalékos emelést kaphat. Ha ez sikerül, a szakmunkás minimálbér elérheti a bruttó 383 680 forintot, ami már szinte a bűvös ezer eurós határ! A kormány a cégek terheinek enyhítésére akár 240 milliárd forintot is a zsebükben hagyhat az adócsökkentéssel. – számolt be róla a Világgazdaság.

A béremelés hatása túlmutat a fizetésen

Az átlagkereset növekedése nemcsak a dolgozók pénztárcáját érinti. Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a magasabb bérszint növelheti a családi támogatások, szociális juttatások és szülési ellátások összegét is. Emellett élénkítheti a belső fogyasztást és a vállalkozások bevételeit is.

A teljes cikket ide kattintva tekinthetik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu