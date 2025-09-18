Vastagabb lesz a pénztárcád 2026-tól? Mutatjuk a számokat, ennyivel nőhet a minimálbér!

Ez a változás nemcsak a munkavállalók jövedelmi helyzetét javíthatja, hanem a gazdaság élénkítésében is szerepet játszhat. A béremelési trend folytatódik és a jelenlegi tervek szerint a minimálbér 2026-ban is egy magasabb szintet érhet el.

A minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra emelkedhet a tervek szerint

Minimálbér 2026: 328 ezer forint is lehet a cél

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány többéves béremelési programjában 2026-ra bruttó 328 600 forintos minimálbérszint szerepel. Ez körülbelül nettó 218 ezer forintot jelentene, ha a jelenlegi adó- és járulékszabályok maradnak érvényben. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez egyelőre csak egy megállapodás, a hivatalos kormányrendelet év végén várható.

A bérminimumról később döntenek

Óriási fordulat a bértárgyalásokon! Bár a múlt héten még úgy tűnt, elúszhat a korábban beígért emelés, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most bejelentette: a kormány harcba száll a 13 százalékos minimálbér-emelésért 2026-ra. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb bér bruttó 328 600 forintra ugorhat. De a java csak most jön: a miniszter azt is belengette, hogy a sokkal több embert érintő garantált bérminimum is két számjegyű, legalább 10 százalékos emelést kaphat. Ha ez sikerül, a szakmunkás minimálbér elérheti a bruttó 383 680 forintot, ami már szinte a bűvös ezer eurós határ! A kormány a cégek terheinek enyhítésére akár 240 milliárd forintot is a zsebükben hagyhat az adócsökkentéssel. – számolt be róla a Világgazdaság.

A béremelés hatása túlmutat a fizetésen

Az átlagkereset növekedése nemcsak a dolgozók pénztárcáját érinti. Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a magasabb bérszint növelheti a családi támogatások, szociális juttatások és szülési ellátások összegét is. Emellett élénkítheti a belső fogyasztást és a vállalkozások bevételeit is.

