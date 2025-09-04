szeptember 4., csütörtök

Minden, ami Bányásznap: megjelent programajánló mellékletünk

A 24 Óra bányásznapi mellékletében összegyűjtöttük a térség fontos programjait, hol és hogyan készülnek Komárom-Esztergomban a 75. Bányász- és 33. Villamos Napokra. 

Kemma.hu

Mind közül kiemelkedik Tatabánya, ahol szeptember 5–7. között nemcsak jubileumi programokat vonultatnak fel, hanem a város ad otthont az országos, központi rendezvénynek is. Az ünnep fényét tovább emeli, hogy kitüntetik a szakma nagyra becsült képviselőit, akik több évtizeden át bizonyították rátermettségüket, majd koszorúzással folytatódik a rendezvény. 

A vármegyeszékhelyen hagyományőrző és kulturális programokkal, továbbá nagyszabású koncertekkel, színpadi bemutatókkal, a régi időket felidéző népművészeti és kézművesvásárral, széles gasztronómiai kínálattal, különböző családi és gyermekprogramokkal készülnek, de más egykori bányásztelepüléseken, azaz Dorogon és Oroszlányban sem lesz ez másként. 

 

