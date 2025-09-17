1 órája
Így élték meg a Komárom-Esztergomiak a 2015-ös migráns áradatot
10 évvel ezelőtt migránsok áradata indult meg Európa felé Magyarországon át. Olvasóinkat kérdeztük, hol tartózkodtak a migráns vándorlás idején?
Már tíz évvel ezelőtt 2015-ben volt, amikor több ezer menekült próbált Magyarországon keresztül Németországba átjutni. Mi is hoztunk képeket arról amikor a migránsok Bicskénél és Tatabányánál voltak. A kemma.hu Facebook-oldalán azt a kérdést tettük fel, hogy olvasóink hol voltak amikor a migráns áradat elérte az országot? Több hosszú választ is kaptunk kérdésünkre.
Így élték meg Komárom-Esztergom lakói a migráns áradatot
Nagyon sokan közelről tapasztalták az eseményeket, rengetegen a vonatokon és az állomásokon futottak bele az áradatba.
Vonaton voltam, azt hittem más országban vagyok megváltoztak körülöttem az utasok.
GALÉRIA: Így vonultak a migránsok Tatabányánál 2015-ben (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A Keletiben voltam , indulásra készen Kolozsvárra. Rémisztő volt.
Ott voltam a Nyugati pályaudvaron... vannak képek amik bevésődtek
– írta két kommentelő.
Többen voltak, akik otthonról nézték az egészet és ahogy írták szörnyülködtek. Tatabányán a vasút állomásnál látta az eseményeket.
Tatabányán a vasút állomásnál néztem, ahogy a szegény menekült migráns asszonyok, akkora tábla gépekkel szelfiztek a készenléti rendőrséggel
– sokan a saját élményeiket írták le a posztnál.