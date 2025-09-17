szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kérdés

1 órája

Így élték meg a Komárom-Esztergomiak a 2015-ös migráns áradatot

Címkék#Bicske#tatabánya#migráns

10 évvel ezelőtt migránsok áradata indult meg Európa felé Magyarországon át. Olvasóinkat kérdeztük, hol tartózkodtak a migráns vándorlás idején?

Kemma.hu

Már tíz évvel ezelőtt 2015-ben volt, amikor több ezer menekült próbált Magyarországon keresztül Németországba átjutni. Mi is hoztunk képeket arról amikor a migránsok Bicskénél és Tatabányánál voltak. A kemma.hu Facebook-oldalán azt a kérdést tettük fel, hogy olvasóink hol voltak amikor a migráns áradat elérte az országot? Több hosszú választ is kaptunk kérdésünkre. 

Így vonultak a migránsok Bicskénél 2015-ben
Így vonultak a migránsok Bicskénél 2015-ben
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Így élték meg Komárom-Esztergom lakói a migráns áradatot

Nagyon sokan közelről tapasztalták az eseményeket, rengetegen a vonatokon és az állomásokon futottak bele az áradatba.

Vonaton voltam, azt hittem más országban vagyok megváltoztak körülöttem az utasok.

GALÉRIA: Így vonultak a migránsok Tatabányánál 2015-ben (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A Keletiben voltam , indulásra készen Kolozsvárra. Rémisztő volt.

Ott voltam a Nyugati pályaudvaron... vannak képek amik bevésődtek

– írta két kommentelő.

Többen voltak, akik otthonról nézték az egészet és ahogy írták szörnyülködtek. Tatabányán a vasút állomásnál látta az eseményeket.

Tatabányán a vasút állomásnál néztem, ahogy a szegény menekült migráns asszonyok, akkora tábla gépekkel szelfiztek a készenléti rendőrséggel

– sokan a saját élményeiket írták le a posztnál.

GALÉRIA: A migránsok tíz évvel ezelőtt Bicskén (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu