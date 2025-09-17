Így élték meg a Komárom-Esztergomiak a 2015-ös migráns áradatot

Már tíz évvel ezelőtt 2015-ben volt, amikor több ezer menekült próbált Magyarországon keresztül Németországba átjutni. Mi is hoztunk képeket arról amikor a migránsok Bicskénél és Tatabányánál voltak. A kemma.hu Facebook-oldalán azt a kérdést tettük fel, hogy olvasóink hol voltak amikor a migráns áradat elérte az országot? Több hosszú választ is kaptunk kérdésünkre.

Így vonultak a migránsok Bicskénél 2015-ben

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Így élték meg Komárom-Esztergom lakói a migráns áradatot

Nagyon sokan közelről tapasztalták az eseményeket, rengetegen a vonatokon és az állomásokon futottak bele az áradatba.