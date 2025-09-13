Tíz éve történt a dráma: így nézett ki Bicske a migrációs válság idején +fotók

A 2015-ös migrációs válság egyik legemlékezetesebb helyszíne a bicskei vasútállomás volt. Síró gyerekek, kétségbeesett szülők, rendőrsorfalak, kamerák – a világ figyelme egy rövid időre a magyar kisvárosra irányult.

A bicskei állomáson rekedt családok a migrációs válság szívbemarkoló pillanatait élték át

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Vonaton rekedt családok

Több száz menekült vesztegelt napokig a GYSEV egyik szerelvényén, miután a hatóságok megakadályozták a továbbutazásukat Nyugat-Európa felé. A rendőrök próbálták őket leszállítani és a közeli menekülttáborba irányítani, de sokan ezt megtagadták. Az emberek papírlapokra írt üzenetekkel – „No Camp”, „Germany”, „Freedom” – próbálták elmondani, mit szeretnének.

A migrációs válság arcai

A sínek között káosz alakult ki. Kimerült emberek feküdtek a földön, gyerekeket emeltek a magasba, sokan a kamerákba sírva kérték: segítsenek rajtuk. A feszültség gyakran tetőzött, volt dulakodás is. A jelenlévő újságírók és fotóriporterek képei bejárták a világsajtót.

Bicske neve így a modern kori migrációs válság egyik jelképévé vált. A tíz éve készült fotók ma is sokat elmondanak arról, hogyan reagált Európa és Magyarország egy történelmi jelentőségű krízisre.