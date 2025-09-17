Mérgező gomba okozhat most halált, képeken a vesegyilkos kalaposok

Sokan ilyenkor, ősszel veszik elő a kosarat, és indulnak neki a mezőknek, erdőknek, hogy friss terméssel térjenek haza. A gombagyűjtés azonban komoly kockázatot is hordozhat, hiszen a tapasztalatlan szemnek a mérgező gombafajok is könnyedén összetéveszthetők az ehető gombákkal. A mérgező gombák között akadnak olyanok, amelyek súlyos, akár halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak, ha az ember a tányérjára teszi őket.

Gombatelepek egész tárházának lehetünk szemtanúi az őszi erdőben

Forrás: Kemma.hu

Halálosan mérgező gombafajok is élnek hazánkban

A legnagyobb hírhedtségre a gyilkos galóca tett szert, amely egyetlen példányával is emberéleteket követelhet. Nem tévedés, ez a gomba a világ egyik legmérgezőbb faja. Mellette azonban a fehér galóca és a fenyves sisakgomba is komoly fenyegetést jelent, hiszen fogyasztásuk szintén végzetes következményekkel járhat. Az a különösen veszélyes ezekben a fajokban, hogy könnyen összekeverhetők más, első ránézésre ártalmatlan gombákkal, például a szegfűgombával vagy az őzlábgombákkal.

A légyölő galóca fejlődési szakaszai. Az egyik legveszélyesebb mérgező gomba

Forrás: Wikipedia

A mérgezés tünetei sokfélék lehetnek: gyomorpanaszok, hányás, hasmenés jelentkezhet röviddel a fogyasztás után, de a legsúlyosabb esetekben a máj és a vesék leállása következik be. Ezért minden szedett gombát ajánlott szakellenőrrel bevizsgáltatni, mielőtt az asztalra kerülne.



Fontos tudni, hogy még a mérgező gomba is hasznos része az ökoszisztémának. Segítenek a lebontási folyamatokban, kapcsolatot tartanak a fák gyökérzetével, és nélkülözhetetlenek a természet körforgásában. Ezért gyűjtés közben mindig figyeljünk arra, hogy ne pusztítsuk feleslegesen azokat a fajokat sem, amelyeket nem viszünk haza.

A fenyves sisakgomba is különösen veszélyes gombafajunk

Forrás: Wikipedia

A gombaszezon tehát egyszerre rejti magában a gasztronómiai kaland lehetőségét és a veszélyt is. A kulcs az elővigyázatosság: aki bizonytalan, ne kísérletezzen, hanem forduljon szakértőhöz. Így a gombagyűjtés valóban biztonságos és örömteli őszi időtöltés maradhat.