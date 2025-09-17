29 perce
Mérgező gomba okozhat most halált, képeken a vesegyilkos kalaposok
A gomba a természet egyik legérdekesebb élőlénye, ám nem minden faj biztonságos az ember számára. Hazánkban több mérgező gomba is előfordul, amelyek könnyen összetéveszthetők ehető társaikkal. A gombaszezonban ezért kiemelten fontos az óvatosság.
Sokan ilyenkor, ősszel veszik elő a kosarat, és indulnak neki a mezőknek, erdőknek, hogy friss terméssel térjenek haza. A gombagyűjtés azonban komoly kockázatot is hordozhat, hiszen a tapasztalatlan szemnek a mérgező gombafajok is könnyedén összetéveszthetők az ehető gombákkal. A mérgező gombák között akadnak olyanok, amelyek súlyos, akár halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak, ha az ember a tányérjára teszi őket.
Halálosan mérgező gombafajok is élnek hazánkban
A legnagyobb hírhedtségre a gyilkos galóca tett szert, amely egyetlen példányával is emberéleteket követelhet. Nem tévedés, ez a gomba a világ egyik legmérgezőbb faja. Mellette azonban a fehér galóca és a fenyves sisakgomba is komoly fenyegetést jelent, hiszen fogyasztásuk szintén végzetes következményekkel járhat. Az a különösen veszélyes ezekben a fajokban, hogy könnyen összekeverhetők más, első ránézésre ártalmatlan gombákkal, például a szegfűgombával vagy az őzlábgombákkal.
A mérgezés tünetei sokfélék lehetnek: gyomorpanaszok, hányás, hasmenés jelentkezhet röviddel a fogyasztás után, de a legsúlyosabb esetekben a máj és a vesék leállása következik be. Ezért minden szedett gombát ajánlott szakellenőrrel bevizsgáltatni, mielőtt az asztalra kerülne.
Fontos tudni, hogy még a mérgező gomba is hasznos része az ökoszisztémának. Segítenek a lebontási folyamatokban, kapcsolatot tartanak a fák gyökérzetével, és nélkülözhetetlenek a természet körforgásában. Ezért gyűjtés közben mindig figyeljünk arra, hogy ne pusztítsuk feleslegesen azokat a fajokat sem, amelyeket nem viszünk haza.
A gombaszezon tehát egyszerre rejti magában a gasztronómiai kaland lehetőségét és a veszélyt is. A kulcs az elővigyázatosság: aki bizonytalan, ne kísérletezzen, hanem forduljon szakértőhöz. Így a gombagyűjtés valóban biztonságos és örömteli őszi időtöltés maradhat.