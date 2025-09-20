Ehető és mérgező gombapárok fotókon: ezekkel kell vigyázni az erdőben, kertben

Képzeld el, lehajolsz a friss földből kibújt gombához, kezedben a kosár, és a gondolat már ott motoszkál benned: milyen finom étel készülhet belőle. De egy apró részlet – egy szokatlan szag, egy furcsa színváltozás - mindent megváltoztat. A természetben ugyanis a mérgező és ehető gombák gyakran zavarba ejtően hasonlítanak egymásra. Vannak „ikerpárok”, amelyek szinte megszólalásig egyformák, ám egyikük biztonságos csemege, másikuk halálos csapda. Éppen ezért a gombák felismerése és alapos vizsgálata létfontosságú minden gombagyűjtő számára.

Mérgező és ehető gombák: Könnyű őket összekeverni, akár kertedben is megteremnek.

Fotó: TSViPhoto / Forrás: Shutterstock

Vannak gombák, amelyek elsőre teljesen ártatlannak tűnnek, de ha közelebbről megszagolod őket, kellemetlen, vegyszeres illat csapja meg az orrod. Ez az apró jel gyakran a különbség élet és rosszullét között. A gombászok tapasztalatból tudják: ha a szag nem étvágygerjesztő, jobb otthagyni.

Kicsi, de veszélyes: Mérgező és ehető gombák

Az apró, bájos külsejű gombák között is akad, amelyik ízletes csemege lehetne, ha nem lenne a veszélyes „dublőrje”. A különbség gyakran csak a kalap színében, a lemezek árnyalatában vagy egy jellegzetes illatban rejlik. Aki figyelmetlen, könnyen rosszul járhat.

A gombák világában sokszor csak apró különbségek választják el az ízletes csemegét a veszélyes mérgezőtől. Ezért gyűjtöttük össze azokat a gombapárokat, amelyek a legtöbbször megtévesztik a gyűjtőket. A Nébih szakértői is felhívják a figyelmet arra, hogy a hasonló fajok megkülönböztetése létfontosságú - hivatalos útmutatójukban részletes leírásokkal és képekkel segítik a biztonságos gombagyűjtést. A hivatalos dokumentum itt érhető el: Nébih – Gombapárok (2024).

Gyilkos galóca vagy őzlábgomba?

Van, amelyik gomba hatalmasra nő, napernyőként terül szét a réten, és valóban ízletes fogás készülhet belőle. De ott van a másik, amelyik szinte ugyanolyan kecses, fehér és elegáns - csak épp a világ egyik legmérgezőbb gombája. A gyilkos galóca alattomosan hasonlít több ehető társára, így például az őzlábgombára. Ami elárulhatja: a galócánál a tönk tövén mindig megtalálható a bocskor, a lemezek sosem barnulnak, és a kalap gyakran sima, olívás árnyalatú. Az őzlábgomba viszont pikkelyes kalapú, a lemezei fehérről barnára színeződnek, és jellegzetes, mozgatható gallérja van.

Egy apró figyelmetlenség végzetes lehet - ezért ez a páros a legjobb példa arra, miért kell minden gombát alaposan megvizsgálni.