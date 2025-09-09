szeptember 9., kedd

Reform vs. hagyományos

58 perce

Kitálaltak az ovis menzáról: ezért imádják a paradicsomlevest és utálják a sóskát a kicsik

Paprikás krumpli? Köles? Padlizsánkém? Az óvodai menzán bőséges a választék egészséges, hagyományos ételekből. Ám a kicsiknek nem minden menzai koszt nyeri el tetszésüket. Kiderült az is, mi alapján választanak.

Feleki Marietta
Kitálaltak az ovis menzáról: ezért imádják a paradicsomlevest és utálják a sóskát a kicsik

Menza az oviban: kiderült, mi alapján választanak a kicsik

Forrás: Shutterstock

Tíz éve reformálta meg a kormány a közétkeztetést: a régi, sokszor egészségtelen ételkínálat helyett újragondolt, új alapanyagokat is tartalmazó ételeket kínálnak az ország oktatási-nevelési intézményeiben. Vajon még mindig mumus a kicsiknél a menzai spenót és a sóska? Mit szólnak a köleshez? Vagy a reformétrend ledöntötte a tabukat? Az óvodai étkezésről árult el részleteket az óvodaigazgató.

Ám a kicsiknek nem minden menzai koszt nyeri el tetszésüket. Kiderült az is, mi alapján választanak.
Menza az oviban: kiderült, mi alapján választanak a kicsik

Kinézet alapján ítéli meg az ovis a menza ételt

A gyerekek igen válogatósak tudnak lenni, nincs ez másképp az óvodákban sem. Bár ott a közétkeztetést biztosító szolgáltatók igyekeznek változatosan, ízletesen és fantáziadúsan főzni, az ovis korosztály nagyon kritikus. 

- Egy kisgyereknél elsődleges az étel kinézete. Ránéz, és szinte rögtön eldönti, hogy kell vagy nem kell. Például a zöld ételek a legjobb példa erre: ha spenót vagy sóska a menü, a gyerekek nagy része azonnal nemet mond rá - pusztán, mert zöld- mondta el Kissné Pirtyák Krisztina, az esztergomi Erzsébet királyné óvoda igazgatója. Az egészséges életmód jegyében kínált ételek azonban nem igazán jönnek be a kicsiknek...

– A szolgáltató próbálkozik olyan extra ételekkel, mint a padlizsánkrém, vagy a különböző, egészségesebb technikával készült húsokkal. De mivel utóbbi például nem úgy néz ki, mint a megszokott rántott hús, így hiába finom az étel, a gyerek nem szívesen kóstolja meg. 

A gyerekek szinte minden tésztaételt, paradicsomos ételt szeretnek. Főleg a paradicsomleves kedvelik, szigorúan betűtésztával. Emellett szeretik az édes ebédeket, például a tejbegrízt is, valamint a rántott húst rizzsel. Emellett a „reformköretek” közül a bulgurt szeretik, mivel, mint az az óvodaigazgató kifejtette: hasonlít a rizsre vagy a tarhonyára. Ám például a köles hidegen hagyja a kicsiket.

A sómennyiség a hagyományos ételekben is fontos

Pirtyák Krisztina hozzáette: ha egy étel nem nyeri el elsőre a gyerekek tetszését, igyekeznek kostolót kínálni belőle, az óvónők is megkóstolják azt, kedvet hozva az ételhez. Ám sajnos gyakran a moslékban landol az adag... Így igyekeznek úgy összeválogatni a menüsort, hogy a hagyományos, megszokott ízek, ételek szerepeljenek a listán. 

– Fontos azonban hozzátenni, hogy a hagyományos ételek, mint a húsleves, paprikás krumpli, vagy tejbegríz só- és cukortartalmára is figyelnie kell a szolgáltatónak. Így ezek is egészséges módon készülnek, a gyerekek gyomrát nem terhelik meg. Sőt: van, hogy a húsleves a mi ízlésünknek sótlan, ám a gyerekek szívesen megeszik a sómentes ételeket, hiszen a húslevest mindenki szereti –emelte ki a szakember.

Az óvodaigazgató szerint a nem hagyományos ételek azért is lehetnek kevésbé népszerűek, mivel otthon sem fogyasztanak ilyesmit, nem ismerik azt a gyerekek.

Emellett ott vannak azok a kicsi, akik valamilyen betegség vagy állapot miatt egyéni étrendjük van. Számukra természetesen külön menüt szállít a szolgáltató. 

Nézzétek vissza, min nőttünk fel, milyen volt a menza annó.

Nemrég pedig egy bölcsőde menzájára lestünk be, kiderült, hogy mit esznek a kicsik a tatai bölcsiben.

 

