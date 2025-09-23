Újabb nemzetközi díjat zsebelt be az Országos Mentőszolgálat

A stroke-ellátás területén ismét nemzetközi elismerést kapott a magyar mentésügy. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) most is bebizonyította: világszinten is a legjobbak között van.

A Mentőszolgálat csapata ismét bizonyított: a stroke-ellátásért járó nemzetközi díjat harmadszor is elnyerték

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Harmadszor is csúcsminősítést kapott a mentőszolgálat

A 2022-es és 2023-as sikerek után 2025-ben is megkapta a legmagasabb, gyémánt fokozatú elismerést az OMSZ az Angels nemzetközi szervezettől. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az Európai Stroke Társaság és az Angels szakmai testülete minden évben szigorú szempontrendszer alapján értékeli a stroke-gyanús betegek ellátását. A magyar mentőszolgálat az ország minden régiójában megfelelt a legmagasabb követelményeknek, és 152 vizsgált eset alapján nyerte el a csúcsminősítést.

Ömlöttek a gratulációk

A sikerről az Országos Mentőszolgálat a hivatalos Facebook-oldalán számolt be. A bejegyzéshez egy közös fotót is mellékeltek, amelyen az elismerést átvevő csapat látható. A poszt alatt több száz hozzászólás gyűlt össze, a kommentelők szívből gratuláltak a mentősöknek.

Köszönöm a munkájukat!

– írta egy hozzászóló, míg más egyszerűen csak annyit írt:

Szívből gratulálok!

Már 2022-ben is a világ élvonalában voltunk

Ahogy arról korábban is írtunk, az OMSZ már 2022-ben is kiemelkedően teljesített: öt régió arany, egy régió pedig platina fokozatú minősítést kapott. A stroke-ellátásnál ugyanis nemcsak a szaktudás, hanem a gyorsaság is kulcsfontosságú. Szapáry László, a Magyar Stroke Társaság elnöke szerint Magyarország e téren „a világ élvonalába tartozik” – és ezt az eredmények sorozata is alátámasztja.