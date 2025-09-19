szeptember 19., péntek

Veszély

49 perce

Több tatai diákot és egy tanárt is mentő vitt kórházba

Címkék#Szent Borbála Kórház#diák#katasztrófavédelem#mentő#iskola#Országos Mentőszolgálat

Információink szerint egy irritáló anyag kerülhetett a levegőbe. Mondjuk, hogy pontosan mi történt.

Kemma.hu

A Kemma.hu tudomására jutott a hír, hogy az egyik tatai általános iskola diáklányainak úszásoktatása volt a helyi tanuszodában, amikor nem várt vége lett az oktatásnak. Mentők érkeztek ugyanis a helyszínre.

Mentők
Mentők rohantak a tatai diákokhoz
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt.-től megtudtuk, hogy a takarítók és a vízvezetékszerelők éppen vízkőtelenítést hajtottak végre az öltöző vizes helységében. Amikor pedig a gyerekek bementek az öltözőbe, ennek a szernek az irritáló, erős szaga csapta meg őket, akik jogosan megijedtek, és kirohantak a tanárukhoz.

A mentők azonnal a helyszínre siettek

Az iskola rögtön értesítette a mentőket, illetve a katasztrófavédelmet is. Úgy tudjuk, hogy a gyerekeket és a tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították, az iskola pedig értesítette a szülőket a történtekről.

Fontos tudni, hogy ugyanezt a vízkőoldót használják otthon is az emberek, csak az eleve rosszul szellőző, zárt öltözőben könnyebben megmarad a szag, ezért lehetett intenzív a szer szaga is, amitől megijedtek a gyerekek.

A Városgazdától azt is megtudtuk, hogy a katasztrófavédelem a helyszínen elvégezte a szükséges méréseket, azonban nem találtak semmilyen mérgező anyagot.

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot és a katasztrófavédelmet is, amint válaszoltak, arról is beszámolunk.

 

