2 órája
Máshogy járnak a vonatok a győri fővonalon, ezt minden utazónak tudnia kell!
Hosszabb menetidők, pótlóbuszok, korábbi indulások éjszakánként. Menetrend változások vannak érvényben a MÁV győri fővonalán.
Menetrend változások vannak érvényben a Budapest-Kelenföld állomáson karbantartások miatt. A változások most (szeptember 12.) péntektől hatályosak egészen szeptember 26. péntekig. A MÁV-csoport tájékoztatásai szerint az érintett időpontokban a győri-, a székesfehérvári- és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb menetidőre, illetve egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.
Menetrend változás:
Az egyes járatok pontos dátumát és változását a mavcsoport.hu oldalán tudják megnézni.
- Győrből 21:38-kor és 22:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4941, 4951) csak Kelenföldig közlekedik.
- Kelenföldről (Etele tér) 23:33-kor és 0:33-kor pótlóbusz indul a Déli pályaudvarra (Krisztina körút).
- A Balatonszentgyörgyről 20:15-kor a Déli pályaudvarra induló InterRégió (18511) utasainak Székesfehérváron másik szerelvénybe kell átszállniuk.
- A Dunaújvárosból 22:42-kor induló S42-es vonat (4241) Dunaújváros és Pusztaszabolcs között 7 perccel korábban közlekedik; ezen utasainak Hároson át kell átszállniuk.
- A Balatonfüredről 23:45-kor a Déli pályaudvarra induló Bagolyvonat (19779) Székesfehérvár és Kelenföld között 4 perccel korábban közlekedik.
- A Komáromból 3:39-kor induló S10-es vonat (4819) Kelenföldig 10 perccel korábban közlekedik.
- A Székesfehérvárról 3:14-kor induló G44-es (4719) vonat Székesfehérvárról 8 perccel korábban indul, de a Déli pályaudvarra menetrend szerint érkezik.
- A Pécsről 21:26-kor induló Tenkes expressz (1811) utasainak Hároson át kell átszállniuk; onnan a vonat 10 perccel később indul tovább.
- A Siófokról 6:15-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (8727) Siófokról később, illetve Székesfehérvárra később érkezik (12 perccel indul később, 21 perccel ér be később).