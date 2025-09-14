szeptember 14., vasárnap

Vonat

2 órája

Máshogy járnak a vonatok a győri fővonalon, ezt minden utazónak tudnia kell!

Hosszabb menetidők, pótlóbuszok, korábbi indulások éjszakánként. Menetrend változások vannak érvényben a MÁV győri fővonalán.

Kemma.hu

Menetrend változások vannak érvényben a Budapest-Kelenföld állomáson karbantartások miatt. A változások most (szeptember 12.) péntektől hatályosak egészen szeptember 26. péntekig. A MÁV-csoport tájékoztatásai szerint az érintett időpontokban a győri-, a székesfehérvári- és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb menetidőre, illetve egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

Menetrend változás
Menetrend változás éjszakánként, ez várható a győri fővonalon
Forrás:  24 Óra

Menetrend változás:

Az egyes járatok pontos dátumát és változását a mavcsoport.hu oldalán tudják megnézni.

  • Győrből 21:38-kor és 22:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4941, 4951) csak Kelenföldig közlekedik.
  • Kelenföldről (Etele tér) 23:33-kor és 0:33-kor pótlóbusz indul a Déli pályaudvarra (Krisztina körút).
  • A Balatonszentgyörgyről 20:15-kor a Déli pályaudvarra induló InterRégió (18511) utasainak Székesfehérváron másik szerelvénybe kell átszállniuk.
  • A Dunaújvárosból 22:42-kor induló S42-es vonat (4241) Dunaújváros és Pusztaszabolcs között 7 perccel korábban közlekedik; ezen utasainak Hároson át kell átszállniuk.
  • A Balatonfüredről 23:45-kor a Déli pályaudvarra induló Bagolyvonat (19779) Székesfehérvár és Kelenföld között 4 perccel korábban közlekedik.
  • A Komáromból 3:39-kor induló S10-es vonat (4819) Kelenföldig 10 perccel korábban közlekedik.
  • A Székesfehérvárról 3:14-kor induló G44-es (4719) vonat Székesfehérvárról 8 perccel korábban indul, de a Déli pályaudvarra menetrend szerint érkezik.
  • A Pécsről 21:26-kor induló Tenkes expressz (1811) utasainak Hároson át kell átszállniuk; onnan a vonat 10 perccel később indul tovább.
  • A Siófokról 6:15-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (8727) Siófokról később, illetve Székesfehérvárra később érkezik (12 perccel indul később, 21 perccel ér be később).

 

