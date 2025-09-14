Máshogy járnak a vonatok a győri fővonalon, ezt minden utazónak tudnia kell!

Menetrend változások vannak érvényben a Budapest-Kelenföld állomáson karbantartások miatt. A változások most (szeptember 12.) péntektől hatályosak egészen szeptember 26. péntekig. A MÁV-csoport tájékoztatásai szerint az érintett időpontokban a győri-, a székesfehérvári- és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb menetidőre, illetve egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

Menetrend változás éjszakánként, ez várható a győri fővonalon

Forrás: 24 Óra

Az egyes járatok pontos dátumát és változását a mavcsoport.hu oldalán tudják megnézni.