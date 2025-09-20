Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában

Az eseményről beszámoló cikk szerint Menczer Tamás úgy fogalmazott: „extrém sport” neki a balliberális sajtó képviselőivel vitázni, akik sosem örülnek, ha ő válaszol a kérdéseikre. Elmondta, hogy a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket azért hozták létre, hogy reagáljanak az online tér átalakulására. Ma már százezres közösség áll mögöttük.

Menczer Tamás az ellenzéki sajtó gyűrűjében

Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Menczer Tamás kemény kijelentései a Sportarénában

Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, miközben a kormánypártiak erősödnek. Példaként említette a Harcosok órája különkiadás a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett közismert művészek is aktívan részt vesznek.

Menczer élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai haszonszerzésre próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.

A közelgő választások kapcsán úgy fogalmazott: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

