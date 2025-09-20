szeptember 20., szombat

DPK-találkozó

2 órája

Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Harcosok órája#Menczer Tamás

A budapesti Papp László Sportarénában a Harcosok órája élő adásban közvetítette a digitális polgári körök első országos eseményét. A Digitális Polgári Körök rendezvényén Menczer Tamás több éles kijelentést tett az ellenzékről.

Kemma.hu

Az eseményről beszámoló cikk szerint Menczer Tamás úgy fogalmazott: „extrém sport” neki a balliberális sajtó képviselőivel vitázni, akik sosem örülnek, ha ő válaszol a kérdéseikre. Elmondta, hogy a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket azért hozták létre, hogy reagáljanak az online tér átalakulására. Ma már százezres közösség áll mögöttük.

Menczer Tamás Budapesten kemény kijelentésekkel üzent
Menczer Tamás az ellenzéki sajtó gyűrűjében
Forrás: Menczer Tamás/Facebook

Menczer Tamás kemény kijelentései a Sportarénában

Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, miközben a kormánypártiak erősödnek. Példaként említette a Harcosok órája különkiadás a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett közismert művészek is aktívan részt vesznek.

Menczer élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai haszonszerzésre próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.

A közelgő választások kapcsán úgy fogalmazott: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Élőben a DPK-találkozóról

 


 

