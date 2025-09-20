2 órája
Kemény kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a Harcosok órájában
A budapesti Papp László Sportarénában a Harcosok órája élő adásban közvetítette a digitális polgári körök első országos eseményét. A Digitális Polgári Körök rendezvényén Menczer Tamás több éles kijelentést tett az ellenzékről.
Az eseményről beszámoló cikk szerint Menczer Tamás úgy fogalmazott: „extrém sport” neki a balliberális sajtó képviselőivel vitázni, akik sosem örülnek, ha ő válaszol a kérdéseikre. Elmondta, hogy a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket azért hozták létre, hogy reagáljanak az online tér átalakulására. Ma már százezres közösség áll mögöttük.
Menczer Tamás kemény kijelentései a Sportarénában
Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, miközben a kormánypártiak erősödnek. Példaként említette a Harcosok órája különkiadás a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett közismert művészek is aktívan részt vesznek.
Menczer élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai haszonszerzésre próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát.
A közelgő választások kapcsán úgy fogalmazott: „még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.
Élőben a DPK-találkozóról
Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor beszédet mond a DPK-találkozónA digitális polgári körök mozgalma már 70 ezres tagsággal rendelkezik. Az első országos találkozót szeptember 20-án tartják Budapesten, a Papp László Sportarénában.