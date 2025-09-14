szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Mézekkel és illóolajokkal mutatkoztak be a méhészek a SVÉT-en +fotók, videó

Címkék#illóolaj#Kemma videó#SVÉT#Ízek tiszta forrás#fesztivál#méhész#méz#program#házaspár

A SVÉT-re az ételkülönlegességek mellett mézekkel, gyógynövényes készítményekkel és illóolajokkal is megismerkedhetnek a látogatók. Először vesznek részt a tatai gasztrófesztiválon a Pannonhalma Provence levendula méhészei.

Goletz-DeáK Viktória

Idén sem maradhat újdonság nélkül a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT fesztiválja: először érkezett Tatára a Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet. 

Pannonhalma Provence Levendula méhész
A tatai gasztrófesztiválra, a SVÉT-re idén méhészek is érkeztek Pannonhalmáról 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A házaspár saját termékeit hozta el az Esterházy-kastély parkjába, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a pannonhalmi különlegességeket.

Méhészek a SVÉT-en

– Nekünk ez az első SVÉT-ünk, párom második generációs méhész. Elhoztuk a gazdaságunk termékeit: mézeket, illóolajakat, hidrolátumokat, valamint gyógynövényes mézeinket és fűszer- és gyógynövényeket is – mondták a Kemma.hu-nak.

A család mintegy száz méhcsaládot gondoz két különböző helyszínen.
– A méheink háromnegyede erdőn, a mező mellett él, a többi pedig az almafák alatt, ahol egy apiterápiás házikót is kialakítottunk. Ott mutatjuk be a kaptárbontást is az érdeklődőknek – tették hozzá.

A Pannonhalma Provence Levendula bemutatkozása színesíti a 15. jubileumi SVÉT programját, amely idén a „Ízek tiszta forrásból” mottó jegyében zajlik, külön figyelmet szentelve a magyar sajtoknak, tejtermékeknek, de a méhészet és a gyógynövények világa is helyet kapott.

GALÉRIA: Mézekkel és illóolajokkal mutatkoztak be a méhészek a SVÉT-en (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu