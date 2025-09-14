1 órája
Mézekkel és illóolajokkal mutatkoztak be a méhészek a SVÉT-en +fotók, videó
A SVÉT-re az ételkülönlegességek mellett mézekkel, gyógynövényes készítményekkel és illóolajokkal is megismerkedhetnek a látogatók. Először vesznek részt a tatai gasztrófesztiválon a Pannonhalma Provence levendula méhészei.
Idén sem maradhat újdonság nélkül a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT fesztiválja: először érkezett Tatára a Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet.
A házaspár saját termékeit hozta el az Esterházy-kastély parkjába, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a pannonhalmi különlegességeket.
Méhészek a SVÉT-en
– Nekünk ez az első SVÉT-ünk, párom második generációs méhész. Elhoztuk a gazdaságunk termékeit: mézeket, illóolajakat, hidrolátumokat, valamint gyógynövényes mézeinket és fűszer- és gyógynövényeket is – mondták a Kemma.hu-nak.
A család mintegy száz méhcsaládot gondoz két különböző helyszínen.
– A méheink háromnegyede erdőn, a mező mellett él, a többi pedig az almafák alatt, ahol egy apiterápiás házikót is kialakítottunk. Ott mutatjuk be a kaptárbontást is az érdeklődőknek – tették hozzá.
A Pannonhalma Provence Levendula bemutatkozása színesíti a 15. jubileumi SVÉT programját, amely idén a „Ízek tiszta forrásból” mottó jegyében zajlik, külön figyelmet szentelve a magyar sajtoknak, tejtermékeknek, de a méhészet és a gyógynövények világa is helyet kapott.
GALÉRIA: Mézekkel és illóolajokkal mutatkoztak be a méhészek a SVÉT-en (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
Kemma.hu videó
