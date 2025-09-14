Mézekkel és illóolajokkal mutatkoztak be a méhészek a SVÉT-en +fotók, videó

Idén sem maradhat újdonság nélkül a Stílusos Vidéki Éttermiség, vagyis a SVÉT fesztiválja: először érkezett Tatára a Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet.

A tatai gasztrófesztiválra, a SVÉT-re idén méhészek is érkeztek Pannonhalmáról

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A házaspár saját termékeit hozta el az Esterházy-kastély parkjába, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a pannonhalmi különlegességeket.

Méhészek a SVÉT-en

– Nekünk ez az első SVÉT-ünk, párom második generációs méhész. Elhoztuk a gazdaságunk termékeit: mézeket, illóolajakat, hidrolátumokat, valamint gyógynövényes mézeinket és fűszer- és gyógynövényeket is – mondták a Kemma.hu-nak.

A család mintegy száz méhcsaládot gondoz két különböző helyszínen.

– A méheink háromnegyede erdőn, a mező mellett él, a többi pedig az almafák alatt, ahol egy apiterápiás házikót is kialakítottunk. Ott mutatjuk be a kaptárbontást is az érdeklődőknek – tették hozzá.

A Pannonhalma Provence Levendula bemutatkozása színesíti a 15. jubileumi SVÉT programját, amely idén a „Ízek tiszta forrásból” mottó jegyében zajlik, külön figyelmet szentelve a magyar sajtoknak, tejtermékeknek, de a méhészet és a gyógynövények világa is helyet kapott.