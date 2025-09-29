szeptember 29., hétfő

Megszámolják az élő garázsokat

Munkatársunktól

Nyergesújfalu Az önkormányzat felhívásban kérte adatszolgáltatásra azokat, akiknek városi tulajdonú területen van saját garázsuk, tárolójuk. A cél a talán több éve üresen álló, elhanyagolt állapotú ingatlanok felmérése, esetleges újrahasznosítása. Az óhatatlanul előkerülő találgatások elkerülése céljából a felhívás utal arra, hogy az adategyeztetések után is ingyenesen lehet majd használni az önkormányzati területet. Az adatlap átvehető a városháza portáján, illetve letölthető a helyi honlapról.

 

