Laci bácsi elveszett Tóth Gabi keblei között a Megasztár színpadán + VIDEÓ

Szombaton este tovább keresték a Megasztár élő adásába bejutó tehetségeket. Érdekesebbnél-érdekesebb pillanatok zajlódtak le a verseny közben. Volt azonban egy egészen különleges versenyző, aki több ízben is emlékezetes pillanatokat hagyott maga mögött. Laci bácsi teljesen elveszett volt a stúdióban, több problémája is akadt a műsor közben. Előbb Marics Peti látta el jó tanácsokkal a zsűriből, majd Tóth Gabi sietett Laci bácsi megsegítésére a színpadra.

A Megasztár idei zsűrije

Tóth Gabi sietett Laci bácsi segítségére a Megasztár színpadán

A versenyzőnek több problémája is adódott a színpadon. A kihangosítással volt a legnagyobb baja, mivel sem a szintetizátorát, sem pedig önmagát nem hallotta a stúdióban. A zsűriből Tóth Gabi sietett László segítségére, aki igen csak zavarba jött. Az énekesnő megmutatta a mikrofon helyes használatát, ám László nem igen tudott figyelni az instrukciókra. Szemmel láthatóan elveszett Tóth Gabi keblei között.

Nevetve fogadták a történéseket

A stúdióban hamar kacajok törtek elő, mindenki nevetve fogadta a történéseket. Tóth Gabi viccesen kérdezte meg Lászlótól, hogy tetszik-e a ruhája, mire a versenyző láthatóan zavarba jött, ám leplezve azt gyorsan kezdte is a produkcióját. Ám a hangminőséggel továbbra is megküzdött. A többszöri próbálkozások végén aztán sietve távozott a színpadról.