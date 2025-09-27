Videón a brutális medvetámadás, amely pánikot okozott

Az oroszországi Petropavlovszk-Kamcsatszkijban egy hatalmas barna medve támadása váltott ki pánikot, amikor több lakost is veszélyeztetett – írja az origo.hu

A medvetámadás az utcákon hatalmas pánikot keltett, a lakosok kétségbeesetten próbáltak elmenekülni az állat elől.

Forrás: pexels.hu

Medvetámadás következményei és áldozatok

A támadás első áldozata egy 84 éves nő volt, akit egy sportpályán ért a medve. Súlyos fejsérüléssel szállították kórházba, ahol nem tudták megmenteni. A következő célpont egy 12 éves fiú volt, aki halántékon és térden is megsérült. Csodával határos módon menekült meg, mivel halottnak tettette magát, amíg a medve el nem vonult.

Röviddel később egy férfit is megtámadt az állat, aki a Toyotájába menekülve tudott életben maradni; az ajtó becsapásával elkerülte a halált, miközben az autó ablakát a medve betörte és összekarcolta a kasztnit.

A városban általános félelem uralkodott, és a hatóságok, valamint vadászfelügyelők mesterlövészei a további támadások megelőzése érdekében folyamatosan szolgálatot teljesítenek.

A videofelvételek megmutatják a tomboló medve és a pánik jeleneteit a város utcáin. A lakosok kétségbeesetten próbálnak biztonságba kerülni, miközben a vadőrök végül megtalálták és lelőtték az állatot.

Biztonsági intézkedések

Előző cikkünkben írtunk róla, hogy a szomszédos Szlovákiában a hatóságok medve kilövési engedélyt adnak a helyi vadászoknak, a cél a tragédiák megelőzése. A környezetvédelmi minisztérium egy 200 méteres "veszélyzónát" jelölt ki a települések körül; ha egy medve ebbe belép, a vadászati szervezetek azonnal kilőhetik az állatot külön engedély nélkül.

Az utóbbi években drasztikusan nőtt a medveészlelések és támadások száma Szlovákiában, az állatok egyre bátrabban járnak falvakba és városokba élelemért, veszélyeztetve az ott élőket. Bár a törvény elsősorban a szlovák lakosságot védi, a magyar turistáknak is érdemes óvatosnak lenniük a Tátra és Fátra környékén. A barnamedve-populáció az elmúlt években folyamatosan nőtt, ami indokolttá tette a szigorú intézkedéseket.