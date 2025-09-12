szeptember 12., péntek

Rangos zöld díjban részesült a Mediaworks budapesti nyomdája

Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjakat. A Mediaworks budapesti nyomdája, amely idén hatodszor mérette meg magát a pályázaton, rangos szakmai elismerést nyert el.

Kemma.hu

Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjakat Debrecenben, a Mercure konferenciatermében. A rangos szakmai elismerés a papír-, nyomda- és csomagolóipar környezettudatos szereplőit díjazza. Idén elismerésben részesült a Mediaworks budapesti nyomdája is.

Mediaworks
A Mediaworks nyomdájának munkáját is elismerték
Forrás: GPwA

Díjat kapott a Mediaworks is

Az idei nyertesek között van a Mediaworks Hungary Zrt. Budapesti Nyomdája is, amely az Év Zöld Nyomdája címet nyerte el több más vállalattal együtt. A díjak azt igazolják, hogy a kitüntetett cégek példamutató környezetközpontú vállalatirányítással, fenntartható technológiákkal és körforgásos szemlélettel dolgoznak.

Forrás: GPwA

A pályázaton idén 23 cég részesült elismerésben, összesen 99 érvényes vállalatirányítási tanúsítvánnyal. Az elismeréseket csütörtökön adták át.

A 2011-ben indult zöld pályázat díjai azt tanúsítják, hogy a szigorú, objektív kritériumoknak megfelelő papír-, nyomda- és csomagolóanyag-gyártó, valamint -szolgáltató cégeket példamutató környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés lehetőségeit figyelembe vevő technológiai gyakorlat, környezetközpontú vállalatirányítás, az ágazat környezettudatosságának fejlesztése, a körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítése, valamint példamutató CSR tevékenység jellemzi.

 

