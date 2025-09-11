szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

58 perce

Zajos éjszakák jöhetnek: vasúti karbantartás kezdődik a MÁV győri fővonalán

Címkék#MÁV#győri#fővonal#sajtóközlemény#Almásfüzitő#vasútvonal#zaj

Éjszakai munkavégzést végeznek a győri vasútvonalon. A MÁV sajtóközleményben számolt be a zajjal is járó felújítási munkák időpontjairól és helyszíneiről.

Nagy Balázs

Zajjal járó éjszakai munkavégzést jelentett be a MÁV a győri vasútvonalon. A karbantartási munkálatok az éjszak folyamán zajlanak majd, amelyet az éjszakai órákban végeznek. A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszt érintik több helyen is. - írta sajtóközleményében a MÁV-csoport.

máv, éjszakai munkavégzés, tatabánya
Éjszakai munkavégzést jelentett be a MÁV a győri fővonalon
Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A MÁV éjszakai karbantartása Komárom-Esztergom vármegyét érinti

A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei lakosokat érinti. Több éjszakán keresztül lesz hangosabb a MÁV 1-es számú vasútvonala az alábbiak szerint:

Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között szeptember 15-én és 16-án 21:50-től 5 óráig.        

Tata és Almásfüzitő között szeptember 17-én és 18-án 21:45-től 4:35-ig.

A vasúttársaság a zajjal járó karbantartási munkálatok idejére a lakosság megértését és türelmét kéri.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu