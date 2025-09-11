58 perce
Zajos éjszakák jöhetnek: vasúti karbantartás kezdődik a MÁV győri fővonalán
Éjszakai munkavégzést végeznek a győri vasútvonalon. A MÁV sajtóközleményben számolt be a zajjal is járó felújítási munkák időpontjairól és helyszíneiről.
Zajjal járó éjszakai munkavégzést jelentett be a MÁV a győri vasútvonalon. A karbantartási munkálatok az éjszak folyamán zajlanak majd, amelyet az éjszakai órákban végeznek. A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszt érintik több helyen is. - írta sajtóközleményében a MÁV-csoport.
A MÁV éjszakai karbantartása Komárom-Esztergom vármegyét érinti
A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei lakosokat érinti. Több éjszakán keresztül lesz hangosabb a MÁV 1-es számú vasútvonala az alábbiak szerint:
Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között szeptember 15-én és 16-án 21:50-től 5 óráig.
Tata és Almásfüzitő között szeptember 17-én és 18-án 21:45-től 4:35-ig.
A vasúttársaság a zajjal járó karbantartási munkálatok idejére a lakosság megértését és türelmét kéri.
