Zajos éjszakák jöhetnek: vasúti karbantartás kezdődik a MÁV győri fővonalán

Zajjal járó éjszakai munkavégzést jelentett be a MÁV a győri vasútvonalon. A karbantartási munkálatok az éjszak folyamán zajlanak majd, amelyet az éjszakai órákban végeznek. A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszt érintik több helyen is. - írta sajtóközleményében a MÁV-csoport.

Éjszakai munkavégzést jelentett be a MÁV a győri fővonalon

Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A MÁV éjszakai karbantartása Komárom-Esztergom vármegyét érinti

A munkálatok a Komárom-Esztergom vármegyei lakosokat érinti. Több éjszakán keresztül lesz hangosabb a MÁV 1-es számú vasútvonala az alábbiak szerint:

Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között szeptember 15-én és 16-án 21:50-től 5 óráig. Tata és Almásfüzitő között szeptember 17-én és 18-án 21:45-től 4:35-ig.

A vasúttársaság a zajjal járó karbantartási munkálatok idejére a lakosság megértését és türelmét kéri.