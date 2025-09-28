55 perce
Füldugókat elő: éjszakai zajjal járó munkavégzésre figyelmeztet a MÁV!
A hangos éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság, amely több helyet is érint. Mondjuk, hol kell erre felkészülni.
Mint arról korábban beszámoltunk, a MÁV újabb vágányzárat jelentett be a győri fővonalon, amely több Komárom-Esztergom vármegyei állomást is érint. Október első felében több napon keresztül módosított menetrend szerint közlekednek az éjszakai járatok, így az utazóknak érdemes előre tervezni. Most újabb fontos dolgot jelentett be a cég, ennek viszont az aludni vágyók nem fognak örülni.
Erre készül a MÁV
Tatabánya hivatalos Facebook-oldalán közölte a lakossággal, hogy a MÁV tájékoztatása szerint szeptember 29-én és 30-án éjszaka, 21:40 és 5:05 között zajjal járó karbantartási munkálatok lesznek a tatabányai vasútállomáson. A munkavégzés alatt fokozott zajterhelésre lehet számítani a környéken.