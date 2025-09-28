Füldugókat elő: éjszakai zajjal járó munkavégzésre figyelmeztet a MÁV!

Mint arról korábban beszámoltunk, a MÁV újabb vágányzárat jelentett be a győri fővonalon, amely több Komárom-Esztergom vármegyei állomást is érint. Október első felében több napon keresztül módosított menetrend szerint közlekednek az éjszakai járatok, így az utazóknak érdemes előre tervezni. Most újabb fontos dolgot jelentett be a cég, ennek viszont az aludni vágyók nem fognak örülni.

Zajos éjszakai munkákat jelentett be a MÁV

Forrás: MW