Határok nélkül: különleges küldetésben egy tucat hazai mozdonyvezető

Együttműködés

1 órája

Címkék#EuroCity#Budapest#projekt#ÖBB#Ausztria#Bécs#MÁV

Immáron lassan két esztendeje viszik magyar mozdonyvezetők Bécsig a nemzetközi EuroCity vonatokat. A Budapestről induló napi két pár Railjet vonat megállás nélkül haladnak át a határon a MÁV mozdonyvezetőivel. Különleges küldetés az ő mindennapjuk.

Nagy Balázs

Immáron lassan két esztendeje végeznek egy igazán különleges küldetést a MÁV mozdonyvezetői. Az egy tucat hazai mozdonyvezetőből álló csapat napi 2 pár nemzetközi EuroCity vonatot továbbít a magyar és az osztrák fővárosok között megállás nélkül a határon áthaladva.

railjet, máv, együttműködés, öbb
Európai szinten is egyedülálló együttműködés az ÖBB és a MÁV-csoport között.
Fotó: Harald Eisenberger / Forrás: Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) / Facebook

Európai szinten is egyedülálló együttműködés az ÖBB és a MÁV között

A kontinensen is egyedülálló projektben egy tucat hazai mozdonyvezető dolgozik. Küldetésük nem más, mint összekötni határok nélkül a szoros történelmi múlttal is bíró két fővárost, Budapestet és Bécset. Az együttműködés részeként a magyar mozdonyvezetők osztrák tanúsítványt szereztek, melynek birtokában Ausztria és az ÖBB vasútvonalain is továbbíthatnak, vezethetnek vonatokat. A projekt szemmel látható pozitívitása, hogy ez a napi 2 pár nemzetközi EuroCity vonat megállás nélkül haladnak át a magyar és osztrák határon. Nem állnak meg a vonatok mozdonyvezetőt váltani a hegyeshalmi határállomáson.

Megállás nélkül haladnak át a Railjet vonatok Hegyeshalomban.
Forrás: Facebook / MÁV-csoport

Megállás nélkül haladnak át a vonatok a határon 

A hegyeshalmi forgalmi megállás csupán a személyzetváltás miatt lényeges. Az együttműködésnek köszönhetően, viszont ez szükségtelen, a magyar mozdonyvezetők Bécsig vezetik a vonatokat. Az áramnemváltás menet közben, csaknem 100 kilométeres sebességgel történik, amikor is a Magyarországon is használt 25 kV, 50 Hz-ről az Ausztriában használt 15 kV, 16⅔ Hz-ra váltanak a mozdonyvezetők átgurulva a fázishatáron. Ilyen fajta együttműködés két ország és két vasúttársaság között az európai országokban is különlegesnek számít.

A Hárman a pályán csapatának videójából még több kulisszatitok kiderül a különleges együttműködésről. Ide kattintva elérhető a videó.

 

