1 órája
A híd, amit kétszer is elpusztítottak - 130 éves az esztergomi Mária Valéria híd
Idén ünnepli avatásának 130. évfordulóját az Esztergomot és Párkányt összekötő különleges építmény. A Mária Valéria híd a történelem viharait is túlélte, kétszer is a pusztítás áldozata lett, mégis mindig újjászületett
A magyar-szlovák határon álló Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen a 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Ahogy azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta.
Mária Valéria híd, amely összeköt és szétválaszt
A Fortepán gyűjteményben számos archív felvétel idézi meg a híd különböző korszakait az 50-es években, amelyek segítségével könnyen múltidéző sétát tehetünk az elmúlt évtizedekben. A híd nemcsak a közlekedést könnyítette meg, hanem szimbolikus jelentősége is óriási. Volt idő, amikor lezárták, és csak külön engedéllyel lehetett átkelni rajta, a hidegháborús években pedig valóságos vasfüggönyként állt a két város között. Ma már a régió egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, amely turisták ezreit is vonzza.
Tudtad?
A hídról a helyiek sokáig „Csonkahíd” néven beszéltek, mert a felrobbantott szerkezet évtizedeken át csonkán állt a Duna közepén. A látvány generációk számára vált a mindennapok részévé.
A robbantások drámája
A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek. 1919-ben a csehszlovák légierő már megpróbálta megrongálni, de akkor megmenekült. 1944-ben viszont a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd november 26-án végleg megsemmisítették a szerkezetet. Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén. A „Csonkahíd” látványa sokáig emlékeztette a helyieket a háború pusztítására.
Fontos mérföldkövek a Mária Valéria híd életében
- 1895 - Ünnepélyes megnyitójával a korszak egyik legnagyobb acélhídjaként vált ismertté.
- 1919 - A csehszlovák légierő támadása során megsérült volna, ám ekkor még megmenekült.
- 1944 - A visszavonuló német csapatok előbb részben, majd november végén teljesen felrobbantották.
- 2001 - Hosszú évtizedek után újjáépítve, európai összefogással adták át ismét a forgalomnak.
- 2025 - 130 éves jubileumát ünnepli, a Duna egyik legikonikusabb hídjaként.
Drámai fordulatok, happy enddel
Kevés olyan építmény van Magyarországon, amely ennyit látott és mégis túlélt. Az esztergomi Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is. A dunakanyari panoráma, a turisták áramlása és a mindennapi ingázók forgalma ma már természetes részévé vált Esztergom és Párkány életének.
Aki a Dunakanyar felé jár, annak kihagyhatatlan élmény végigsétálni rajta, hiszen ez a híd többször is bizonyította, hogy nem lehet elpusztítani.
Nézd végig a Fortepán archív fotóit, és láthatod, hogyan örökítették meg a Mária Valéria hidat az 1950-es években!
GALÉRIA:130 éves a Mária Valéria hídFotók: Fortepán
2001. október 11-én avatták fel az újjáépített Mária Valéria hidat. Orbán Viktor magyar és Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnök Günter Verhaugen európai uniós bővítési biztossal együtt vágta át a két nemzet színeit viselő szalagot, annak jelképeként, hogy két hónap híján 57 év után újra összeköthette a Felvidéket és Magyarországot a Mária Valéria híd. Az avatás apropójából 2021-ben is visszatért a magyar kormányfő a hídhoz, megünnepelve az újjáépítés huszadik évfordulóját.
130 éves a Mária Valéria híd, amely Esztergomot és Párkányt - így a Dunakanyart és a Felvidéket - köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek. A 2000-es években jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2011. október 11-re készült el. Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet, amely fontos szerepet játszik a baráti kapcsolatok erősítésében, valamint a szomszédos nemzetek közös identitástudatának ápolásában.