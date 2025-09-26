A híd, amit kétszer is elpusztítottak - 130 éves az esztergomi Mária Valéria híd

A magyar-szlovák határon álló Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen a 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Ahogy azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta.

Robbantások és újjászületés - 130 éves a Mária Valéria híd

Forrás: Fortepan / Keveházi János

Mária Valéria híd, amely összeköt és szétválaszt

A Fortepán gyűjteményben számos archív felvétel idézi meg a híd különböző korszakait az 50-es években, amelyek segítségével könnyen múltidéző sétát tehetünk az elmúlt évtizedekben. A híd nemcsak a közlekedést könnyítette meg, hanem szimbolikus jelentősége is óriási. Volt idő, amikor lezárták, és csak külön engedéllyel lehetett átkelni rajta, a hidegháborús években pedig valóságos vasfüggönyként állt a két város között. Ma már a régió egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, amely turisták ezreit is vonzza.

Tudtad? A hídról a helyiek sokáig „Csonkahíd” néven beszéltek, mert a felrobbantott szerkezet évtizedeken át csonkán állt a Duna közepén. A látvány generációk számára vált a mindennapok részévé.

A robbantások drámája

A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek. 1919-ben a csehszlovák légierő már megpróbálta megrongálni, de akkor megmenekült. 1944-ben viszont a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd november 26-án végleg megsemmisítették a szerkezetet. Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén. A „Csonkahíd” látványa sokáig emlékeztette a helyieket a háború pusztítására.

Fontos mérföldkövek a Mária Valéria híd életében 1895 - Ünnepélyes megnyitójával a korszak egyik legnagyobb acélhídjaként vált ismertté.

1919 - A csehszlovák légierő támadása során megsérült volna, ám ekkor még megmenekült.

1944 - A visszavonuló német csapatok előbb részben, majd november végén teljesen felrobbantották.

2001 - Hosszú évtizedek után újjáépítve, európai összefogással adták át ismét a forgalomnak.

2025 - 130 éves jubileumát ünnepli, a Duna egyik legikonikusabb hídjaként.

Drámai fordulatok, happy enddel

Kevés olyan építmény van Magyarországon, amely ennyit látott és mégis túlélt. Az esztergomi Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is. A dunakanyari panoráma, a turisták áramlása és a mindennapi ingázók forgalma ma már természetes részévé vált Esztergom és Párkány életének.