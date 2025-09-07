szeptember 7., vasárnap

Mobilítás

2 órája

Már mobil lett az Ady nézőtere Nyergesújfalun

Címkék#Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár#színházterem#Nyergesújfalu#Ady

Munkatársunktól

Nyergesújfalu Tizenhárom esztendei kényszerű zárva tartás után, az elmúlt év februárjában nyitott ki újra a teljesen felújított, korszerűsített Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár. A színházterembe tervezett, úgynevezett kihúzható nézőteret addig anyagi okokból nem sikerült kialakítani, székekre lehetett ülni. Közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező munkájával, nagy minőségi ugrással a napokban elkészült a terem mobil, emelkedő, motoros mozgatású, 199 ülőhelyes nézőtere.

A színházterembe tervezett, úgynevezett kihúzható nézőtér.
Forrás: Fenyvesi Károly

 

 

