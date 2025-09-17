Tata legújabb boutique hotelje is ott lesz a rangos gasztro díjátadón

A francia eredetű étteremkalauzt két újságíró, Henri Gault és Christian Millau alapította az 1960-as években, és azóta a nemzetközi gasztroszcéna egyik legfontosabb mércéjévé vált. A kalauz évente értékeli az éttermeket, séfeket, borászatokat és szálláshelyeket, kiemelve azokat, akik kiemelkedő minőséget, kreativitást és vendégélményt nyújtanak. Éppen ezért hatalmas megtiszteltetés és szakmai visszaigazolás a gálára szóló meghívás: azt jelenti, hogy a meghívottak munkájukkal helyet kaptak a hazai gasztronómia élvonalában – ahová most a Malom és Kacsa is beléphet.

A Malom és Kacsa boutique hotel és étterem a tatai Öreg-tó partján – most a Gault&Millau díjátadón is bemutatkozhat

Forrás: malomeskacsa.hu/galeria

A Malom és Kacsa meghívást kapott

Idén a tatai Malom és Kacsa boutique hotel és étterem is meghívást kapott a rangos eseményre, amelyet 2025. szeptember 22-én rendeznek meg. A meghívó kacsasárga színe szimbolikusan is illik a házhoz, amely egyszerre képviseli a modern vendéglátás frissességét és a tatai hagyományok tiszteletét.

A Malom és Kacsa vezetői számára a meghívás nemcsak egy ünnepi pillanat, hanem fontos visszajelzés is: amit felépítettek, annak van eredménye.

Hatalmas öröm és büszkeség számunkra, hogy részesei lehetünk ennek az eseménynek, hiszen ez is visszajelzés arra, hogy amit csinálunk, annak íze van.

- így nyilatkoztak a Facebook oldalukon.

A boutique hotel filozófiája kezdettől az volt, hogy ne csupán szálláshelyet kínáljon, hanem teljes értékű élményt – gasztronómiával, kultúrával, a város hangulatával és a tópart varázsával. Most úgy tűnik, ez a törekvés országos szinten is figyelmet kapott.

A Malom és Kacsa meghívója stílusosan kacsasárga árnyalatban érkezett

Forrás: Malom és Kacsa/Facebook

Tata új gasztro-büszkesége

A Malom és Kacsa meghívása újabb bizonyíték arra, hogy Tata gasztronómiája egyre erősebb pozíciót foglal el a hazai térképen. A város eddig főként történelmi és természeti kincseiről volt ismert, ám az utóbbi években mind inkább a minőségi vendéglátás és kulináris élmények otthonává is válik.

A Platán Gourmet – amely szintén Tatán működik – 2017-ben a Gault&Millau Étteremkalauzban 15 ponttal a harmadik kategóriába került a legjobb vidéki éttermek között, séfje, Pesti István pedig 2020-ban elnyerte az Év konyhafőnöke címet. A Platán a Dining Guide listáin is rendre előkelő helyen szerepel: 2018-ban és 2019-ben is bekerült a tíz legjobb vidéki vendéglátóhely közé, 2021-ben pedig a Dining Guide az év legjobb vidéki éttermének választotta.