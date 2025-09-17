szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb elismerés

1 órája

Tata legújabb boutique hotelje is ott lesz a rangos gasztro díjátadón

Címkék#Malom és Kacsa#presztízs#Gault & Millau#boutique#hotel#Tata#gasztronómia

A gasztronómia világában kevés olyan név létezik, amely akkora presztízst hordoz, mint a Gault&Millau. A Gault&Millau díjátadóját sokan a Michelin-csillagokhoz hasonlítják: ez a szakma egyik legelismertebb fóruma, ahol nemcsak a fine dining éttermek kapnak figyelmet, hanem a vidéki vendéglátóhelyek is. Ezért is nagy megtiszteltetés Tatának, hogy a Malom és Kacsa szintén kapott meghívót.

Bajcsy Tünde

A francia eredetű étteremkalauzt két újságíró, Henri Gault és Christian Millau alapította az 1960-as években, és azóta a nemzetközi gasztroszcéna egyik legfontosabb mércéjévé vált. A kalauz évente értékeli az éttermeket, séfeket, borászatokat és szálláshelyeket, kiemelve azokat, akik kiemelkedő minőséget, kreativitást és vendégélményt nyújtanak. Éppen ezért hatalmas megtiszteltetés és szakmai visszaigazolás a gálára szóló meghívás: azt jelenti, hogy a meghívottak munkájukkal helyet kaptak a hazai gasztronómia élvonalában – ahová most a Malom és Kacsa is beléphet.

A Malom és Kacsa boutique hotel és étterem a tatai Öreg-tó partján – most a Gault&Millau díjátadón is bemutatkozhat.
A Malom és Kacsa boutique hotel és étterem a tatai Öreg-tó partján – most a Gault&Millau díjátadón is bemutatkozhat
Forrás: malomeskacsa.hu/galeria

A Malom és Kacsa meghívást kapott

Idén a tatai Malom és Kacsa boutique hotel és étterem is meghívást kapott a rangos eseményre, amelyet 2025. szeptember 22-én rendeznek meg. A meghívó kacsasárga színe szimbolikusan is illik a házhoz, amely egyszerre képviseli a modern vendéglátás frissességét és a tatai hagyományok tiszteletét.

A Malom és Kacsa vezetői számára a meghívás nemcsak egy ünnepi pillanat, hanem fontos visszajelzés is: amit felépítettek, annak van eredménye.

Hatalmas öröm és büszkeség számunkra, hogy részesei lehetünk ennek az eseménynek, hiszen ez is visszajelzés arra, hogy amit csinálunk, annak íze van.

- így nyilatkoztak a Facebook oldalukon

A boutique hotel filozófiája kezdettől az volt, hogy ne csupán szálláshelyet kínáljon, hanem teljes értékű élményt – gasztronómiával, kultúrával, a város hangulatával és a tópart varázsával. Most úgy tűnik, ez a törekvés országos szinten is figyelmet kapott.

A Malom és Kacsa meghívója stílusosan kacsasárga árnyalatban érkezett
Forrás: Malom és Kacsa/Facebook

Tata új gasztro-büszkesége

A Malom és Kacsa meghívása újabb bizonyíték arra, hogy Tata gasztronómiája egyre erősebb pozíciót foglal el a hazai térképen. A város eddig főként történelmi és természeti kincseiről volt ismert, ám az utóbbi években mind inkább a minőségi vendéglátás és kulináris élmények otthonává is válik.

A Platán Gourmet – amely szintén Tatán működik – 2017-ben a Gault&Millau Étteremkalauzban 15 ponttal a harmadik kategóriába került a legjobb vidéki éttermek között, séfje, Pesti István pedig 2020-ban elnyerte az Év konyhafőnöke címet. A Platán a Dining Guide listáin is rendre előkelő helyen szerepel: 2018-ban és 2019-ben is bekerült a tíz legjobb vidéki vendéglátóhely közé, 2021-ben pedig a Dining Guide az év legjobb vidéki éttermének választotta.

Szintén büszkeség a megye számára az esztergomi Bistro42, amely szintén a Dining Guide tíz legjobb vidéki vendéglátóhelyének listáján kapott helyet. Séfje, Barna Ádám a Gault&Millau rendszerében a maximális három szakácssapkából kettőt is kiérdemelt korábban.

Bár az esemény még odébb van, érdemes már most beírni a naptárba, hiszen hétfőn tartják a gálát, és sokan kíváncsiak lesznek arra, kik részesülnek elismerésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu